Petrol Pump का बिजनेस है कमाई का 'सुपरहिट' फॉर्मूला, जानें कैसे खोलें और कमाएं लाखों!

How to open Petrol Pump: हर कोई चाहता है उसके पास खूब पैसा हो, अच्छी कमाई हो और चाहे नौकरी हो या बिजनेस जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है वो काम करने में मजा भी आता है. हालांकि मेहनत और जिम्मेदारी दोनों निभाना पड़ता है. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है, इसमें से एक बिजनेस है पेट्रोल पंपर का बिजनेस, जिसे करने के बाद आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं. आज-कल के युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश है, अगर आप कुछ बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल पंप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इससे पहले जान लीजिए इसे खोलते कैसे हैं और कितनी कमाई कर सकते हैं.

कितनी होती है पेट्रोल में कमाई

पेट्रोल पंप ( petrol pump Business Idea) की कमाई ईंधन की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन से होती है. यह कमीशन तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की ओर से तय होता है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम. वर्तमान में पेट्रोल पर कमीशन की बात करें तो पेट्रोल पर प्रति लीटर कमीशन लगभग ₹3 से ₹4.50 के बीच होता है. वहीं डीजल पर प्रति लीटर कमीशन आमतौर पर ₹2.50 से ₹3.50 के बीच होता है.

समय-समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं. इसका मतलब ये हुआ है कि जितना ज्यादा लीटर आपका तेल बिकेगा उतना ही ज्यादा आपकी कमाई होगी. आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो शहर में पेट्रोल पंप से महीने में ₹3 लाख से ₹5 लाख तक की कमाई हो सकती है.

कैसे खोलें पेट्रोल पंप

पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको सरकारी और निजी तेल कंपनियों आवेदन प्रोसेस से गुजरना होगा. सबसे पहले, आपको तेल कंपनियों के विज्ञापनों ध्यान देना होगा, भारत में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी प्रमुख सरकारी कंपनियां नए पेट्रोल पंप डिलरशिप के लिए विज्ञापन निकालती हैं, तो आप न्यूज पेपर और वेबसाइट्स पर देख सकते हैं. निजी कंपनियाँ जैसे रिलायंस, नायरा एनर्जी, और जियो-बीपी भी अपनी वेबसाइटों पर डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए

पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए.

आयु सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए.

10वीं पास होना चाहिए, लेकिन कुछ कपंनियों में 10वीं पास से भी ज्यादा योग्यता मांगी जाती है.

आपके पास जमीन होनी चाहिए. अगर नहीं है तो लीज पर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मालिक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना जरूरी होगा.

