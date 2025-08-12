विज्ञापन

क्या आप खोलना चाहते हैं Dairy Farm, यहां जानिए कौनसी डिग्री और योजनाएं आएंगी काम

Dairy Farm Business : आज के इस आर्टिकल में हम बताएंगे आखिर डेयरी फॉर्म चलाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी और कौन से कॉलेज में कोर्सेज उपलब्ध हैं.

Business Plan for Dairy Farming in India : ये डिग्री 2 साल की होगी.

How to open dairy farm :  डेयरी फार्मिंग यानी दुधारू गाय या भैंस की देखभाल करना और उनका दूध बेचकर आय कमाना. भारत में यह एक मुनाफ़ा देने वाला और अपेक्षाकृत आसान बिज़नेस माना जाता है. खास बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए आज कई लोग डेयरी उद्योग की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आपको पशुओं के साथ काम करने का थोड़ा भी अनुभव है, तो यह काम आपको अच्छी कमाई करवा सकता है. हालांकि, इसे प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए जरूरी है कि आपके पास संबंधित क्षेत्र की पढ़ाई या डिग्री हो. इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कौन-कौन से कोर्स किए जा सकते हैं और किन कॉलेजों में ये पढ़ाई उपलब्ध है.

डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी डिग्री चाहिए - Which degree is required for dairy farming

आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें डिप्लोमा इन एनिमल हसबेंडरी या डेयरी फार्मिंग करके भी अपनी डेयरी खोलने का सपना पूरा कर सकते हैं. 

कितने साल की होती है डिग्री - how many years is the degree

ये डिग्री 2 साल की होगी

किस कॉलेज में है डेयरी फार्मिंग डिग्री कोर्सेज - Which college has dairy farming degree courses

आप नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज से कर सकते हैं डेयरी फॉर्म कोर्स, जैसे- पशु विश्वविद्यालय, जबलपुर, पशु विश्वविद्यालय, रीवा, पशु विश्वविद्यालय, इंदौर, महू.

डेयरी फार्म डिग्री के बाद क्या-क्या हैं करियर - What are the careers after Dairy Farming Degree

इस डिग्री के बाद आप पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट और डेयरी मैनेजर बन सकते हैं.

डेयरी फार्म से जुड़ी सरकारी योजनाएं - Government schemes related to dairy farm

सरकार डेयरी से जुड़ी कई गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है जैसे- डॉ भीमराव अंबेडकर पशुधन कामधेनु योजना जिसमें 33% सब्सिडी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना 50% सब्सिडी और आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 25% सब्सिडी मिल रही है.

इन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको राज्य के पशुधन सेंटर पर जाकर या dahd.gov.in साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

