गोद में बेटी को लेकर फूड डिलीवर करती दिखीं महिला, VIDEO देख खुश हो जाएगा दिल

अपने दो बच्चों को साथ लेकर फूड डिलीवरी करती हैं यह महिला, देखें VIDEO

Woman Does Food Delivery With Her Two Children: इंटरनेट की दुनिया में आजकल आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर फूड डिलीवरी एजेंट्स के वीडियोज़ खूब वायरल (Delivery Boy Viral Video) हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है खाने की डिलीवरी करने वाले इन लोगों की कहानियां. हाल ही में जोमैटो (Zomato) डिलीवरी वूमन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग महिला के हौंसलों को सलाम कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ खाने की डिलीवरी करते दिखाई दे रही हैं. यह वीडियो हर किसी का दिल छू रहा है.