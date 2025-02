महिला ने 1600 रुपये में खरीदी एक स्ट्रॉबेरी, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

शौक बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन इंसान को दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. 9 की चीज 100 में खरीदना बजट के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है. लेकिन एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया है. इस महिला ने एक स्ट्रॉबेरी को 19 डॉलर यानी 1600 रुपये में खरीदा है. इस महिला ने एक लग्जरी ग्रॉसरी स्टोर से इस स्ट्रॉबेरी को खरीदा है. एक स्ट्रॉबेरी के लिए 1600 रुपये खर्च करने के पीछे एक बड़ी वजह भी है. दरअसल, जिस स्टोर से इस महिला ने यह बेशकीमती स्ट्रॉबेरी खरीदी है, उसमें कई हॉलीवुड स्टार्स खाने-पीने का समान खरीदने आते हैं.



क्यों खरीदी 1600 रु की स्ट्रॉबेरी ? (Why she purchased Rs 1600 Strawberry)



बता दें, इस लग्जरी स्टोर से खाने-पीने का छोटा-मोटा समान खरीदने के लिए इंटरनेशनल पॉप स्टार जस्टिन बीबर, ब्रुकलिन बेहकम, किम कार्दशियन और उनकी बहन भी यहां आती हैं. यह स्टोर अमेरिका के लॉस एंजिलेस में है, जहां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर एलिसा एंटोकी पहुंची थीं. यहां, एलिसा ने देखा कि एक कप में बस एक स्ट्रॉबेरी बेची जा रही है और जिसकी कीमत 19 डॉलर है. यह 'ऑर्गेनिक सिंगल बेरी' (स्ट्ऱॉबेरी) एली अमाई (Elly Amai) बेच रही है, जो कथिततौर पर जापान के क्योटो शहर से निर्यात होती है. ऐसे में 21 साल की एलिसा ने भी इस स्ट्रॉबेरी का स्वाद चखने का मन बनाया और फिर लॉस एंजिल्स पहुंच गई.



स्ट्रॉबेरी खाकर क्या बोली महिला ? ( Woman on Strawberry Test)

इस स्ट्रॉबेरी के साथ एलिसा ने इरेवॉन स्टोर से एक वीडियो शेयर किया है. गौरतलब है कि यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है. वहीं, इस स्ट्रॉबेरी का स्वाद चखने के बाद एलिसा के मुंह से वाओ निकला. एलिसा ने कहा, 'जिंदगी में खाई अब तक की यह सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है, मैंने इसके लिए 19 डॉलर खर्च किए हैं और मुझे इसका एक-एक हिस्सा खाने की जरूरत है' .

This has to be a huge joke on society. To pay $19 for a single strawberry? I promise you it taste like a normal strawberry. It's a placebo effect, your brain convinces you it taste astronomically good cause it has to be for the price you paid and the way it is presented to you pic.twitter.com/U2YbIH7WQW