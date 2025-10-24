विज्ञापन
Chhath Puja पर Parle G का इमोशनल ऐड हुआ वायरल, बच्चे की सादगी ने जीत लिया दिल

Chhath Puja 2025: एक बच्चे की छोटी-सी जीनियस सोच ने छठ पूजा की असली भावना याद दिला दी कि त्योहार वहीं हैं, जहां दिलों में प्यार और अपनापन हो.

Chhath Puja Viral AD: छठ पूजा के इस पावन मौके पर एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, ना कोई ब्रांड शोर...बस एक छोटे बच्चे की सादगी, उसकी मासूम सोच और चाची के लिए उसका प्यार है. यही सच्चाई इसे बाकी त्योहारों के विज्ञापनों से अलग बनाती है. हर साल सूरज की लालिमा घाटों पर झिलमिलाती है, छठ मैया का ये व्रत हर मां और हर बहन के दिल से जुड़ा होता है. इसी भावना को इस बार Parle G ने अपने नए विज्ञापन में खूबसूरती से पेश किया है. एक साधारण बिस्किट ब्रांड ने त्योहार की गहराई और भारतीय मूल्यों को इतने प्यारे तरीके से दिखाया कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो छा गया है.

कहानी जो सबके दिल में उतर गई (Parle G Chhath Puja ad story)

कहानी में एक छोटा लड़का अपनी गर्भवती चाची की उदासी महसूस करता है. डॉक्टर ने उन्हें भीड़ में जाने से मना किया है, इसलिए वो इस बार छठ पूजा का व्रत नहीं कर पातीं. उनके चेहरे की मायूसी देखकर लड़का सोचता है कि, 'अगर चाची घाट नहीं जा सकतीं, तो घाट ही घर आ जाए.'

बच्चे की मासूम सोच, घर में ही बनाया घाट (emotional Indian ad)

वो अपने छोटे दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी, फूल, गन्ने और पानी से घर के बाहर ही एक छोटा-सा छठ घाट तैयार करता है. जहां दीये जल रहे हैं, अरघ्य दिया जा सकता है और जब चाची यह सब देखती हैं तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं. यह पल बताता है कि छोटे इशारों से भी बड़ी खुशियां दी जा सकती हैं.

असली जीनियस वही, जो मुस्कान लाए (viral emotional video)

विज्ञापन का असली संदेश यही है कि जीनियस होना मतलब बड़े-बड़े काम करना नहीं, बल्कि किसी की खुशी की वजह बनना है. यही मासूम संदेश दर्शकों को छू गया और देखते ही देखते यह ऐड Instagram, YouTube और X (Twitter) पर वायरल हो गया.

क्यों हो रहा है इतना वायरल? (chhath puja emotional moment)

लोग कह रहे हैं, 'आज के दौर में जहां विज्ञापन दिखावा करते हैं, ये ऐड दिल दिखाता है.' इमोशन, त्योहार और रिश्तों की मिठास का ये संगम हर दर्शक को अपनी कहानी जैसा लगता है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लाखों बार शेयर किया जा चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

