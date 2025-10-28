विज्ञापन
अफ्रीकन 'बाबू' ने छठ पूजा पर गाया भोजपुरी गीत, देख लोग बोले- ई तो बिहारी बबुआ निकला

Chhath Puja Geet: भोजपुरी न जानते हुए भी अफ्रीकन युवक ने छठ गीत गाकर सबका दिल जीत लिया. भक्ति की ये आवाज़ साबित करती है कि, जब भाव सच्चे हों, तो भाषा की नहीं, दिल की जुबान चलती है.

अफ्रीकन 'बाबू' ने छठ पूजा पर गाया भोजपुरी गीत, देख लोग बोले- ई तो बिहारी बबुआ निकला
अफ्रीका तक छठ महापर्व की धूम, विदेशी शख्स का गाना सुनकर आप भी हो जाएंगे फैन, भक्ति देख लोग बोले- जय छठी मइया

African Man Chhath Song: छठ पूजा का रंग सिर्फ भारत में नहीं, अब तो इसका असर विदेशों तक फैल चुका है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अफ्रीकन युवक भोजपुरी में छठ पूजा का गीत गा रहा है. भले ही वह गीत के सही बोल नहीं गा पा रहा, लेकिन उसकी आवाज़ और श्रद्धा ने हर किसी का दिल जीत लिया. वीडियो देख चुके लोग कह रहे हैं कि, 'भक्ति जब सच्ची हो, तो भाषा मायने नहीं रखती.'

'उग हो सूरज देव...' का विदेशी वर्ज़न वायरल (uga he suraj dev song)

वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @onu_special_africa से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया, 'अफ्रीकन भी गायेगा छठ पूजा गीत.' वीडियो में वह शख्स मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के छठ गीत 'उग हो सूरज देव भेल भिनसरवा' को अपनी अनोखी शैली में गाता नजर आता है. वह भाव से कहता है, 'बहुत जल्द इस छठ पर मैं भी पूरा गीत गाऊंगा' और फिर मुस्कुराते हुए 'Happy Chhath Puja' कहता है. बस, यही पल था जिसने इंटरनेट को दीवाना बना दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं (Chhath Puja Viral Video)

वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार और भावुक कमेंट्स किए. एक ने लिखा, 'अब तो इस बार यही गाना बजेगा.' दूसरे ने कहा, 'इसको तो बिहार में रहना चाहिए.' तीसरे ने हंसते हुए लिखा, 'अब ये भोजपुरी सिंगर्स को टक्कर देगा.' अब तक 17 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और हर कोई इस अफ्रीकन सिंगर की भक्ति की तारीफ कर रहा है.

छठ का जादू...सीमाएं नहीं, सिर्फ श्रद्धा (chhath puja trending video)

छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था का पर्व है. इस साल छठ 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है. व्रती महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मइया की पूजा करते हैं. अब जब अफ्रीका तक छठ गीत की गूंज पहुंच गई है, तो ये साफ है...छठ पूजा वाकई 'ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ फेथ' बन चुका है.

