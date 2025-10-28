जिया हो बिहार के लाला...रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे बच्चे ने जैसे ही गया पवन सिंह का छठ गीत, सुन इमोशनल हो गए लोग

Child Singing Chhath Song: कहते हैं, भक्ति की कोई जगह तय नहीं होती...वो कहीं भी, किसी के भी दिल से निकल सकती है. ऐसा ही एक खूबसूरत नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक छोटा बच्चा रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सुपरहिट छठ गीत 'जोड़े-जोड़े फलवा' गा रहा है. न उसके पास कोई माइक है, न कोई वाद्ययंत्र, लेकिन उसकी मीठी आवाज़ और मासूम भावनाओं ने पूरे इंटरनेट को इमोशनल कर दिया.

दिल छू लेने वाला वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन (Pawan Singh Chhath song)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @zindagi.gulzar.h से शेयर किया गया है. वीडियो में बच्चा स्टेशन की बेंच पर बैठा है, आस-पास लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और वो शांत भाव से गीत गा रहा है 'जोड़े-जोड़े फलवा ले आ इहंवा...' सुनने वालों की आंखों में भक्ति के साथ-साथ अपनापन झलकता है. कई लोग उसे देखकर रुक जाते हैं, मुस्कुराते हैं और कुछ तो वीडियो भी बनाते दिखते हैं.

यूजर्स बोले- इस मासूम ने छठ का असली भाव समझा दिया (Bhojpuri Chhath song viral)

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने दिल से रिएक्ट किया. एक यूजर ने लिखा, 'पता नहीं बच्चा कौन है, लेकिन इसकी आवाज़ में छठ मैया का आशीर्वाद महसूस हो रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'ना साउंड सिस्टम, ना कैमरा... फिर भी इतना soulful.'वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज़ और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. हर कोई इस मासूम की आवाज़ और श्रद्धा की तारीफ कर रहा है.

छठ पर्व की आस्था, हर दिल में रची-बसी (emotional Chhath video)

छठ महापर्व पूरे देश में आस्था का प्रतीक बन चुका है. 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले इस पर्व में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं. इस बच्चे का वीडियो हमें याद दिलाता है कि छठ की असली खूबसूरती सिर्फ विधि-विधान में नहीं, बल्कि उस सादगी और प्रेम में है, जो हर दिल में बसती है.

