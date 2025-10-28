विज्ञापन
विशेष लिंक

कार की छत पर क्यों बनाई जाती हैं लंबी लकीरें? शर्त लगा लो बड़े-बड़े शौकीन भी खा जाएंगे मात

Interesting Facts: कार से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से लोग आज भी अंजान हैं. कार की छत पर लंबी लकीरें क्यों बनाई जाती हैं. गारंटी इसका जवाब अच्छे-अच्छों को नहीं पता होगा.

Read Time: 3 mins
Share
कार की छत पर क्यों बनाई जाती हैं लंबी लकीरें? शर्त लगा लो बड़े-बड़े शौकीन भी खा जाएंगे मात
सिर्फ डिज़ाइन नहीं! कार की छत पर बनी इन लकीरों के पीछे छिपा है जान बचाने वाला साइंस!

Why Car Roof Has Designer Lines: कार चलाना आजकल सिर्फ जरूरत नहीं, शौक बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी कार की छत को गौर से देखा है? उस पर बनी पतली-पतली लकीरें आखिर होती क्यों हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस डिज़ाइन के लिए होती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जवाब (car roof designer lines)

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी. पोस्ट में बताया गया कि कार की छत पर बनी ये लकीरें 'Roof Ribs' कहलाती हैं और इनका डिज़ाइन किसी खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग मास्टरस्ट्रोक है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों जरूरी हैं Roof Ribs? (car roof lines)

कार की छत एक बड़ी, पतली धातु की शीट होती है. अगर उस पर कोई हल्का दबाव पड़े तो उसमें डेंट पड़ सकता है. ऐसे में कंपनियां इन पर लकीरें डालती हैं, ताकि छत मजबूत रहे और ज्यादा वजन सह सके. इसके अलावा, अगर कार कभी पलट जाए, तो यही लकीरें छत को आसानी से दबने नहीं देतीं, यानी ये डिज़ाइन आपकी जान भी बचा सकती हैं.

शोर, वाइब्रेशन और हवा का दबाव भी कंट्रोल में (why car roof has lines)

कार तेज चलने पर छत पर हवा का दबाव और वाइब्रेशन पैदा होता है. Roof Ribs इन वाइब्रेशनों को तोड़ देती हैं, जिससे अंदर बैठे लोगों को कम शोर और ज्यादा आराम महसूस होता है. इसके साथ ही, ये लकीरें कार की एयरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाती हैं, ताकि हवा स्मूथली गुजरे और कार ज्यादा स्टेबल रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

यूजर्स की दिलचस्प राय (car interesting facts)

इस वायरल पोस्ट पर यूजर्स ने भी अपने-अपने जवाब दिए. किसी ने लिखा, 'छत के टिन को मजबूती देने के लिए ये नालीदार डिजाइन डाला जाता है.' वहीं दूसरे ने कहा, 'इससे बारिश का पानी आसानी से बह जाता है.' एक और यूजर ने लिखा, 'तेज गर्मी में मेटल के फैलने से बचाने के लिए भी ये काम आता है.'

तो अगली बार जब आप कार चलाएं, तो छत की उन लकीरों को गौर से देखिए...क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा, आराम और स्टाइल की गारंटी हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Why Car Roof Has Designer Lines, Car Roof Designer Lines, Car Roof Lines, Why Car Roof Has Lines, Car Design Secrets
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com