रानू मंडल कहां हैं, रातों-रात मशहूर होने के बाद उनके साथ क्या हुआ?

Where is Ranu Mondal: सोशल मीडिया पर एक समय ऐसा था, जब लोग सिर्फ रानू मंडल के बारे में ही बात करते थे अगस्त 2019 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह रानाघाट रेलवे स्टेशन पर “एक प्यार का नगमा है” गा रही थीं. इसी वीडियो से वह रातों-रात मशहूर हो गईं. इसके बाद रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए गाना “तेरी मेरी कहानी” गाया. वह टीवी रियलिटी शो में भी नजर आईं और बांग्लादेश के स्टार हीरो आलम के साथ भी काम किया. कुछ समय तक वह इंटरनेट पर खूब छाई रहीं, लेकिन अब लगभग चार साल बाद, रानू मंडल के बारे में इंटरनेट पर कोई खास खबर नहीं दिखती. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि रानू मंडल अब कहां हैं?

रानू मंडल की कहानी काफी दुख भरी लगती है. एक ऐसी कहानी जो बताती है कि किस तरह चमक-दमक वाली जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है. यह मानो “रैग्स टू रिचेज” की उल्टी कहानी हो, जहां इंसान ऊंचाइयों से गिरकर फिर नीचे आ जाता है. हाल ही में यूट्यूबर निशा तिवारी ने रानाघाट में रानू मंडल के घर जाकर उनसे मुलाकात की. उनका घर पुरानी हालत में है और एक जालीदार गेट से बंद रहता है. तिवारी के बनाए वीडियो को देखते ही समझ आता है कि किस तरह किस्मत ने रानू मंडल को पहले शोहरत का स्वाद चखाया और फिर अचानक उन्हें गुमनामी में धकेल दिया. गेट के अंदर जो कमरे हैं, वहां हर चीज बिखरी हुई है. टूटी हुई कुर्सी, निर्माण से जुड़ा सामान, फर्श पर इधर-उधर फैली चीजें, कॉकरोच इधर-उधर घूमते हुए और तिवारी के अनुसार “बाथरूम की बदबू” और “चारों तरफ कचरा”.

तिवारी कहती हैं कि घर की हालत थोड़ी खराब है. देखो, नमक, आटा सब इधर‑उधर फैला हुआ है. इस पर रानू मंडल अंग्रेजी में जवाब देती हैं, जो उन्होंने मुंबई में रहते हुए सीखी थी “क्योंकि मेरे पास रखने के लिए डिब्बे नहीं हैं” वीडियो में दिखता है कि तिवारी रानू मंडल से मिलने के लिए खाना, जूस की बोतलें और स्नैक्स लेकर पहुंचती हैं. जब रानू मंडल खा रही थीं, तब एक आदमी घर के बाहर खड़ा दिखा. तिवारी ने उससे पूछा तो उसने कहा, “इनके दिमाग में थोड़ी दिक्कत है”

रानू मंडल की हालत कैसी है?

आज के समय में ये मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं हैं. रानू मंडल को न ही चीजें याद रहती हैं, न ही वह ठीक से समझ पाती हैं. वह अपनी ही बात पांच मिनट में भूल जाती हैं. कभी कहती हैं कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए, कभी कहती हैं उनके साथ धोखा हुआ. कभी अचानक हंसने लगती हैं और कभी गुस्सा कर देती हैं. उनकी इस मानसिक स्थिति की वजह से, अब लोग उनकी किसी भी बात पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते.

