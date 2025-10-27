राधा रानी का नाम सुनते ही रोते-रोते मुस्कुराकर खिलखिला उठा बच्चा, देख लोग बोले- वाह! क्या संस्कार हैं

Instagram trending video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो हर किसी के दिल को छू गया है. वीडियो की शुरुआत एक छोटे से बच्चे के ज़ोर-ज़ोर से रोने से होती है. उसके सामने एक कपल बैठा होता है, जो उसे चुप कराने की कोशिश करता है. पहले वे 'हां-हां' बोलकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे 'राधा-रानी' का भजन गाना शुरू करते हैं, कुछ जादू सा हो जाता है.

'राधा राधा' सुनते ही मुस्कुराया बच्चा (viral baby video)

भजन की आवाज़ सुनते ही बच्चा पलभर में शांत हो जाता है. उसका चेहरा खिल उठता है और वो अपनी छोटी-छोटी हथेलियों से ताल मिलाने लगता है. ऐसा लगता है जैसे उसे इस दिव्यता से कोई खास जुड़ाव हो. कुछ सेकंड बाद ही वो भी 'राधा राधा' बोलने की कोशिश करता है और ये नज़ारा देखने वाला हर कोई भावुक हो जाता है.

संस्कारों से जुड़ा दिल छू लेने वाला पल (baby Radha bhajan video)

वीडियो के आगे के हिस्सों में वही कपल बच्चे के साथ मिलकर राधा रानी के भजन गाते दिखते हैं. बच्चा कभी तालियां बजाता है, कभी मुस्कुराता है...मानो वह भी इस भक्ति में खो गया हो. वीडियो पर लाखों लाइक्स और हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं. हर कोई यही कह रहा है, 'वाह! क्या संस्कार हैं इस बच्चे के.'

आज की दुनिया में ऐसी मासूमियत दुर्लभ (Radha Radha viral video)

आज के दौर में जहां छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिए जाते हैं, वहीं ये बच्चा हमें याद दिलाता है कि असली खुशी स्क्रीन में नहीं, संस्कारों में है. जो बच्चा राधा रानी का नाम सुनकर खिलखिला उठता है, वो सच्चे अर्थों में धन्य है.

