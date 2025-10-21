अन्नप्राशन में खिलौने, iPad छोड़ बच्चे ने रखा 'श्रीमद्भागवत गीता' पर हाथ, देख गर्व से खिल उठे मम्मी-पापा

Little Baby Annaprashan Viral Video: कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. यह एक छोटे से बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार (Annaprashan Ceremony) का वीडियो है, जिसमें उसने जो चुना, उसने लाखों दिलों को छू लिया. 6-7 महीने के इस नन्हे से बच्चे के सामने कई चीजें रखी गईं...खाना, खिलौने, पैसे, फल, iPad और श्रीमद्भागवत गीता (Bhagavad Gita). पर बच्चे ने न किसी चमकती चीज़ को देखा, न स्क्रीन को... बल्कि सीधे जाकर गीता पर हाथ रख दिया.

बच्चे ने चुनी 'गीता', परिवार में खुशी की लहर (Little baby Bhagavad Gita video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पूजा-पाठ खत्म होती है, बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ आगे बढ़ता है. वह सीधे श्रीमद्भागवत गीता (Bhagavad Gita) को छू लेता है और बस, पल भर में पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है. परिवार के चेहरों पर गर्व की मुस्कान है और सोशल मीडिया पर लोग इसे 'Born Wise Moment' कह रहे हैं. वीडियो देख चुके यूजर्स ने लिखा, 'उसने सही रास्ता चुना.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बच्चा भविष्य में जरूर विद्वान बनेगा.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'एक खूबसूरत शुरुआत...धर्म और ज्ञान के मार्ग की.'

The little one chose the divine Bhagwad Gita on his annaprashan... He chose the right path 🙏 pic.twitter.com/OUzrUy7WWw — Dharma Tales (@Dharma_Tales) October 16, 2025

सोशल मीडिया पर छाया 'संस्कारों वाला बच्चा' (baby chooses Gita)

यह वीडियो @Dharma_Tales नाम के यूजर ने X (Twitter) पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है, 'छोटे बच्चे ने अपने अन्नप्राशन पर श्रीमद्भागवत गीता को चुना. उसने सही रास्ता चुना.' देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ इस वीडियो को मिल चुके हैं. लोग कह रहे हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में, जब बच्चे स्क्रीन टाइम में खोए रहते हैं, यह वीडियो सच्चे संस्कार की झलक दिखाता है.

नन्हा हाथ, बड़ा संदेश (Bhagavad Gita viral moment)

इस बच्चे ने सबको याद दिला दिया कि संस्कार उम्र नहीं देखते. कभी-कभी नन्हे हाथ ही वो दिशा दिखा देते हैं, जिसे बड़े भूल जाते हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा