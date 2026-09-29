VIDEO: बैंकॉक में बाढ़ से बिगड़े हालात, गलियों में तैर रहे सांप और मगरमच्छ, शहर में 'आपदा' घोषित

Viral Video: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गया है. इस वक्त कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पानी में डूबीं गाड़ियों से लेकर तैरते सुपरमार्केट को साफ देखा जा सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मगरमच्छ, सांपों और मछलियों के सड़कों पर तैरकर घर में घुसने की हो रही है, जिन्होंने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है.
2 मिनट 23 सेकंड के एक वीडियो में रेन कोट पहने 2 बच्चे रस्सी से मगरमच्छ को बांधकर घर से बाहर खींचते हुए नजर आ रहे हैं. वै जैसे ही उसे घर से लेकर जा रहे होते हैं, वो पानी में झटपटाने लगाता है, लेकिन बच्चे उसे नहीं छोड़ते और कुछ दूरी पर सड़क किनारे लगे एक टीनशेड के पीछे उसे छोड़ देते हैं. शायद वो एक नाला है जिसमें बहकर वो आगे निकल सकता है.
Thailand's flood evacuation programme apparently applies to reptiles too.— Bangkok Lad (@bangkoklad) September 28, 2026
Voluntary departure is no longer an option. pic.twitter.com/x5umA7gLPH
वहीं, एक दूसरे वीडियो में कॉकरोचों के झुंड को अपनी जान बचाने के लिए लोहे के एक छोटे से पिलर से चिपका हुआ साफ देखा जा सकता है.
📍Bangkok ,Thailand 🇹🇭— sustainme.in® (@sustainme_in) September 28, 2026
After Flooding incident in Thailand 🪳🪳🪳!! #Thailand #Bangkok #Raining #HeavyRain #Flood #Flood69 #Flood2569 #BangkokFlood#bangkok #thailand #heavyrain #climatechange #Elnino #flooding #thailandFloods #floodinginthailand#climatecrisis #climatenews… pic.twitter.com/OuLBRDgXGf
तीसरे वीडियो में करीब 10 फीट लंबे एक बड़े सांप को पानी में तैरकर लोगों के घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि दरवाजा बंद होने के कारण वो अगले घर की तरफ बढ़ जाता है. लोग स्थानीय भाषा में पड़ोसियों को सतर्क रहने की कहते हुए सुनाई दे रहे हैं.
Flood in Thailand 🇹🇭— sustainme.in® (@sustainme_in) September 26, 2026
"What's the thing you fear most during a flood? Leaky roof? Or your motorbike/car breaking down in the middle of the road.
But what about when you encounter a snake 🐍 😱!"#bangkok #thailand #heavyrain #climatechange #Elnino #thailandFloods… pic.twitter.com/QOBt4eOkJX
चौथे वीडियो में 4 से 5 सांपों को एक साथ कॉलोनी की सड़कों पर भरे पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है.
Flood in Thailand 🇹🇭— sustainme.in® (@sustainme_in) September 28, 2026
"What's the thing you fear most during a flood? Leaky roof? Or your motorbike/car breaking down in the middle of the road.
But what about when you encounter a snake 🐍 😱! #bangkok #thailand #heavyrain #climatechange #Elnino #thailandFloods… pic.twitter.com/h02Dxp7A1U
पानी उतरने में लगेगा अभी एक हफ्ते का समय
मौसम विभाग का कहना है कि यह आफत लो-प्रेशर सिस्टम और मानसून के एक साथ टकराने की वजह से आई है. बैंकॉक शहर का निर्माण मूल रूप से एक दलदली जमीन पर हुआ है और यहां नहरों का जाल बिछा है, जिसकी वजह से पानी निकलने में दिक्कत आ रही है. शहर के पंपिंग स्टेशन दिन-रात पूरी क्षमता से चलाए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नर के मुताबिक सड़कों से पानी को पूरी तरह निकालने में अभी कम से कम एक हफ्ते का समय और लग सकता है.
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