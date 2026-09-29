Live Update News: दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात मिल गई है. बारापुला फेज-3 आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ इसका उदघाटन किया. इससे मयूर विहार फेज-1 से दिल्ली एम्स तक का सफर सिंग्नल फ्री होगा. दिल्ली के लोगों के लिए नोएडा तक मजबूत कनेक्टिविटी मिलेगी.

Live Update

Live Update News: दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पार्टी प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं. इंदिरा भवन में होने वाली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई सीनियर नेता शामिल हैं. दोनों बैठकें आने वाले समय के हिसाब से अहम मानी जा रही हैं. जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है.

Live Update