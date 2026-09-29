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7 hours ago

Live Update News: दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात मिल गई है. बारापुला फेज-3 आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ इसका उदघाटन किया. इससे मयूर विहार फेज-1 से दिल्ली एम्स तक का सफर सिंग्नल फ्री होगा. दिल्ली के लोगों के लिए नोएडा तक मजबूत कनेक्टिविटी मिलेगी. 

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Live Update News: दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पार्टी प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं. इंदिरा भवन में होने वाली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई सीनियर नेता शामिल हैं. दोनों बैठकें आने वाले समय के हिसाब से अहम मानी जा रही हैं. जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है.

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Sep 29, 2026 15:17 (IST)
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लोहगढ़ मर्डर केस : केतन ने बनवाया था सिया का टैटू

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में ये बात सामने आई है कि केतन ने अपनी पीठ पर सिया के नाम का टैटू करवाया था. 19 जून को सिया के जन्मदिन के मौके पर वह उसे बतौर गिफ्ट ये देना चाहता था.

 

 

Sep 29, 2026 15:05 (IST)
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दिल्ली में बारापुला फेज-3 शुरू हुआ

दिल्ली में बारापुला फेज-3 आज से शुरू हो गया है. इससे मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सिग्नल-फ्री सफर होगा, जाम कम होगा, समय बचेगा और लाखों लोगों का रोज का सफर आसान होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है. इसके अलावा मुकरबा चौक अंडरपास के साथ मोदी मिल-सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास भी दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी. 

Sep 29, 2026 12:47 (IST)
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कांग्रेस की प्रमुख मांगे

सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने कुछ प्रमुख मांगों पर योजना बनाई है. 

  • जिसमें मतदाता सूची में होने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक हो. 
  • जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी सूचना और अपील का अवसर मिले.
  • राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित आवश्यक डेटा simple format में समय पर  उपलब्ध हो.
  • जहां गंभीर विसंगतियों के प्रमाण सामने आएं, वहां स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो.
  • चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और निर्णयों में खुद ऐसी पारदर्शिता हो कि किसी पक्ष को यह कहने का अवसर न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है.

Sep 29, 2026 12:46 (IST)
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सीडब्ल्यूसी की बैठक में खरगे

सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है. उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए. पीएम मोदी को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा देना चाहिए. ज्ञानेश कुमार ने उनके दबाव में ऐसा किया है.

Sep 29, 2026 11:38 (IST)
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दिल्ली में बारापुला फेज-3 का होगा उद्घाटन

दिल्ली में आज बारापुला फेज-3 का उद्घाटन होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता इसकी शुरुआत करेंगे. इस कॉरिडोर की बदौलत पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी. दिल्ली से नोएडा के बीच भी आना जाना आसान होगा. यह प्रोजेक्ट दक्षिण दिल्ली के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

Sep 29, 2026 11:36 (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा. बताया जा रहा है कि कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार है. याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना अकेले चुनाव आयोग की ओर से फैसले ले सकते हैं. 

Sep 29, 2026 11:42 (IST)
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बीजेपी की बड़ी बैठक

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों के साथ बैठक शुरू की है. जिसमें बीएल संतोष समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं. बैठक शुरू होने से पहले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है. इसके बाद चर्चा शुरू हुई. आगामी राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है. भाजपा की आज की बैठक में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं.

Sep 29, 2026 11:41 (IST)
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दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू

दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है. दिल्ली के इंदिरा भवन में हो रही इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत कई राज्यों के प्रभारी भी शामिल हुए हैं. बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले हो सकते हैं. 

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