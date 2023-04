Viral: Airport पर चेकिंग के वक्त भरी थी Scotch की बोतल, पर वापस मिली आधी

यहां देखें पोस्ट

चेक इन के वक्त भरी थी बोतल, मिली खाली

दरअसल, मामला यह है कि एक शख्स जो यूनाइटेड एयरलाइन से ट्रेवल कर रहा था, उसने एक एक्सपेंसिव स्कॉच की बोतल अपने बैग में रखी थी, जिसे चेक इन कर दिया था, लेकिन जब सफर पूरा होने के बाद उसे उसका बैग मिला, तो बोतल पूरी भरी हुई नहीं थी, बल्कि एक तिहाई खाली थी. हैरानी की बात ये है कि, बोतल कहीं से भी लीक नहीं हो रही थी. जब उस बोतल को बैग में रखा गया था, तब वो सील्ड पैक थी. इस घटना से गुस्साए शख्स ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके बैगेज हैंडलर्स को चोर कहा है.

लापरवाही देख नेटिजंस का फूटा गुस्सा

इस ट्वीट को 'Though it to be not written down' नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस ट्वीट पर यूनाइटेड एयरलाइन ने जवाब देते हुए इस पूरे मामले पर खेद जताया और इस मामले को रिपोर्ट करने का आश्वासन भी दिया. कई कमेंट्स में ऐसे बैगेज हैंडलर्स को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखी, तो कुछ ने कहा कि, बोतल का डीएनए स्वैब लेकर चोरी करने वाले को पकड़ा जाए. एक ने लिखा, 'चोरों का टेस्ट काफी अच्छा था.'

पहली बार नहीं हुआ है ऐसा

एयरपोर्ट पर लगेज से चोरी होने की यह पहली घटना नहीं है. कहते हैं कि जिप वाले बैग्स से अक्सर सामान चोरी होता है, क्योंकि उन्हें आसानी से खोला जा सकता है, इसलिए अगली बार जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हों और बैग में कीमती सामान हो तो ऐसे बैग का इस्तेमाल करें, जिसे खोलाना आसान न हो. वरना पता है न कुछ भी हो सकता है.