कार में AC चालू करते ही हवा की जगह निकला सांप, मालिक की निकल गईं चीखें

US man finds snake giving saucy looks in car AC vent: सोचिए क्या हो अगर आप अपनी कार का एसी ऑन करें और वहां से कोई ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक सांप झांकता नजर आए, तो यकीनन आप हक्के-बक्के रह जाएंगे. अमेरिका से सामने आई इस हैरान कर देने वाली घटना ने इंटरनेट यूजर्स को हंसी और डर दोनों का मिला-जुला अहसास दिया है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सायमन सारिस नाम के एक यूजर ने अपनी माज़दा कार से जुड़ा अजीबोगरीब अनुभव शेयर किया. उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक सांप (Snake in car dashboard) उनकी कार के एयर कंडीशनिंग वेंट से झांकता नजर आ रहा था.

एसी वेंट से झांकता नजर आया 'नागराज' (viral snake story USA)

तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में मजाकिया अंदाज़ में लिखा, माज़दा में रहने वाला सांप आज मुझे बड़ी 'सॉसी' नजरों से देख रहा है. सायमन ने बताया कि उन्होंने 20 मिनट तक एन्‍या का म्यूज़िक चलाया, लेकिन सांप की 'मूड' पर कोई असर नहीं पड़ा. पोस्ट के वायरल होते ही माज़दा USA का भी जवाब आया, बेयोंसे ट्राय करो, वो शायद उसे पसंद आए. वो सांप कुछ डिवा लग रहा है.

यहां देखें पोस्ट

सांप बना माज़दा का फ्री राइडर (car dashboard snake)

इस पोस्ट को लाखों बार देखा जा चुका है और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, भाई, आपने मेरी नई फोबिया एक्टिवेट कर दी है. वहीं कई लोगों ने सुझाव दिया कि सांप को जल्द से जल्द कार से निकाल देना चाहिए. हालांकि, सायमन ने बताया कि यह इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, अगर वह खुद खिड़की से नहीं निकला, तो मुझे दरवाजे खुले छोड़ने होंगे और कार की बैटरी भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं वापस आकर मुझे सांप का पूरा परिवार ना मिले.

इंटरनेट पर लोगों की छूटी चीखें (Simon Sarris snake tweet)

जब एक यूजर ने पूछा कि क्या उन्होंने उसे सीधे निकालने की कोशिश की, तो सायमन ने जवाब दिया, खिड़की खुली है, लेकिन चलते वक़्त वह विंडशील्ड से भ्रमित हो रहा था. शायद मुझे उसे खुद निकालना पड़े, लेकिन फिलहाल वह पीछे हट गया है, अब देखना है कि वो बाहर आता है या नहीं. सायमन ने ये भी कहा कि वह बोनट के नीचे एयर बॉक्स खोलकर सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं. फिलहाल, ये साफ नहीं है कि सांप कार से निकला या अब भी 'फ्री एसी' का मजा ले रहा है, लेकिन ये घटना जरूर लोगों को अब एसी ऑन करने से पहले सोचने पर मजबूर कर रही है.

