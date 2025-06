जब सड़क पर चुना ‘Housefull 5A या 5B’ जैसा क्लाइमेक्स! यूपी पुलिस ने ली फिल्म से इंस्पिरेशन, वायरल हुआ पोस्ट

बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 5 की अनोखी रिलीज रणनीति ने सिर्फ फिल्म प्रेमियों को ही नहीं, बल्कि अब सरकारी एजेंसियों को भी प्रेरित कर दिया है. फिल्म के दो वर्जन- Housefull 5A और Housefull 5B, जिनका क्लाइमेक्स एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. इसी आइडिया को यूपी पुलिस ने अपनाया है. अपने ताज़ा सड़क सुरक्षा अभियान में, जो लोगों को हंसी के साथ गंभीर संदेश भी दे रहा है. 9 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें हेलमेट पहनने और न पहनने का फर्क दिखाया गया.

इस वायरल पोस्ट में एक शख्स की दो तस्वीरें हैं- पहली में वह हेलमेट लगाए मुस्कुराता दिख रहा है (5A), जबकि दूसरी में वही शख्स पट्टियों में लिपटा अस्पताल में (5B). पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है: "एक ही स्टारकास्ट, दो अलग एंडिंग. आप तय करें- सड़क पर आपका क्लाइमेक्स कैसा होगा". इसके साथ ही मजाकिया अंदाज में यूपी पुलिस ने लिखा, "जब सड़क हों सरप्राइज से भरे… तो समझदारी से अपना क्लाइमेक्स चुनें".

"Same cast, different ending"



When you're out on the road remember it's your choice how it ends. #Housefull5#Helmet#RoadSafety pic.twitter.com/M6v0Uju82B