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मोबाइल लेकर छत पर बैठ गया बंदर, फ्रूटी देखते ही बदल गया इरादा, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

वृंदावन में एक बंदर शख्स का मोबाइल लेकर छत पर बैठ गया. काफी कोशिशों के बाद फ्रूटी दिखाते ही उसने मोबाइल लौटा दिया. मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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मोबाइल लेकर छत पर बैठ गया बंदर, फ्रूटी देखते ही बदल गया इरादा, वायरल हुआ मजेदार वीडियो
मोबाइल लेकर दुकान की छत पर चढ़ा बंदर
सोशल मीडिया

वृंदावन में बंदरों की शरारत से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही मजेदार वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बंदर पहले एक शख्स का मोबाइल लेकर दुकान की छत पर जा बैठता है. काफी देर तक शख्स अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर टस से मस नहीं होता. आखिर में जैसे ही उसे फ्रूटी दी जाती है, वह तुरंत मोबाइल छोड़कर फ्रूटी पकड़ लेता है. यह पूरा नजारा वहां मौजूद एक शख्स ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो @Naino_Waliii नाम के 'एक्स' अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ लिखा गया, "एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो. महंगाई के दौर में अब लाड़लों को एक नहीं, दो फ्रूटी चाहिए. वृंदावन के लाड़लों की जय."

लोगों ने सुनाए अपने अनुभव

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाएं शेयर कीं. एक यूजर ने लिखा कि वृंदावन में बंदर उसके हाथ से भी फोन छीनने वाला था, लेकिन वह किसी तरह बच गया. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तो मेरे साथ भी हो चुका है. चश्मा लेके ऊपर बैठ गया था और एक आदमी आया उसने कहा कि 250 लगेंगे मैं अभी उतार दूंगा. 5k का चश्मा था तो मैने हां कह दिया. फिर उसने दो फ्रूटी खरीदी उसने हाथ में पकड़ा और मेरा चश्मा नाले मैं फेंक दिया. वृंदावन बहुत अच्छी जगह है दर्शन के लिए.'

वीडियो पर लोग कर रहे मजेदार कमेंट्स

वीडियो पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लगता है बंदरों ने भी महंगाई के हिसाब से अपना रेट बढ़ा दिया है. वहीं कई यूजर्स ने इसे वृंदावन के लाड़लों की अनोखी लीला बताते हुए 'राधे-राधे' लिखकर अपनी राय दी.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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