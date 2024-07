फ्लाइट कैंसिल, लगेज गुम...सफर बना बुरा सपना... विस्तारा एयरलाइंस की गड़बड़ियों पर फूटा बेंगलुरु के पैसेंजर का गुस्सा

पहली फ्लाइट कैंसल हो जाए, दूसरी फ्लाइट लेट हो जाए, फिर सामान खो जाए और आपके तय कार्यक्रमों में बिना मतलब देरी होती जाए तो मानसिक हालत कैसी होगी? ऐसे ही मुश्किल हालातों से जूझने वाले बेंगलुरु के कारोबारी ने विस्तारा एयरलाइंस (Vistara Airlines) में अपने सफर की तुलना बुरे सपने से की. बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित एक स्टार्टअप के फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा ने विस्तारा एयरलाइंस में सफर के दौरान हुई अपनी निराशा को सोशल मीडिया पर जाहिर किया.



सिद्धार्थ शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर पेरिस से भारत की अपनी हालिया वापसी की फ्लाइट के दौरान लचर सर्विस से जुड़े कई मुद्दों का जिक्र किया. उनकी यात्रा समस्याओं से भरी पड़ी थी. भारत के लिए उनकी प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी गई, वैकल्पिक उड़ान में देरी हुई और भारत पहुंचने पर, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट में काफी ज्यादा देरी का सामना करना पड़ा. इन सबसे बढ़कर शर्मा का सामान भी खो गया है.



येलोकाइट के संस्थापक सिद्धार्थ शर्मा ने एक्स पर पोस्ट की आपबीती



येलोकाइट के संस्थापक सिद्धार्थ शर्मा ने एक्स पर लिखा, "प्रिय @airvistara, पहले आप मेरी उड़ान रद्द करें और मुझे पेरिस हवाई अड्डे पर फंसा दें. वैकल्पिक उड़ान में भी गैर जरूरी देरी करते हैं. फिर आप घरेलू उड़ान में भी देरी करते हैं. फिर आप इसको मैनेज करने का दावा भी करते हैं. फिर मेरा सामान खो देते हैं. भावनाओं से मत खेलो. ऐसे मत उड़ो.''



यहां देखें पोस्ट :

Dear @airvistara



First you cancel my flight and strand me on Paris airport



Then you delay the alternative flight.



Then you delay the domestic leg as well



Then you also manage to lose my luggage.



Fly the new feeling. ????????