विराट कोहली का हमशक्ल मंदिर में बांट रहा प्रसाद, फैंस बोले- आंखों का धोखा तो नहीं, भाई सच में पूजा-पाठ टाइप हो गया है! 

Virat Kohli lookalike: टीम इंडिया (Team India) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को भला कौन नहीं जानता. इस समय विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते दिख रहे हैं पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कोहली के जैसे दिखने वाला एक शख्स ओडिशा के मंदिर में नजर आ रहा है. कोहली का हमशक्ल और ओडिशा में? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना विराट कोहली का हमशक्ल ओडिशा के एक प्रसिद्ध मंदिर में प्रसाद बांटता दिख रहा है. 'किंग' कोहली की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस काफी बेताब रहते हैं ऐसे में कोहली के हमशक्ल को इस तरह देख फैंस एकदम हैरान रह गए.

विराट कोहली का वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली का हमशक्ल लुंगी पहने और कंधे पर गमछा पहने दिख रहा है. वो मंदिर में बंटने वाले प्रसाद के बारे में समझाता दिख रहा है. वो बता रहा है कि हर दिन भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर में तीन तरह का चावल बनता है एक सादा चावल, एक मीठा चावल और एक घी वाला चावल होता है. ये सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनता है और एक बार जिस बर्तन में प्रसाद बन जाता है उसे फेंक देते हैं उसका रियूज नहीं करते हैं.

I am convincing myself that person is not Virat Kohli. pic.twitter.com/Zb05RcgoPf