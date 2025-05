आप भी हैं गन्ने के जूस के शौकीन? तो एक बार पहले जरूर देख लें ये VIDEO

Ganne Ka Juice: गर्मी का मौसम आते ही गन्ने का रस लोगों की पहली पसंद बन जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक चौंकाने वाले वीडियो ने इस ठंडे पेय की साफ-सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो में एक दुकानदार सड़क किनारे गन्ने को साफ पानी की बजाय खुले नाले के गंदे पानी से धोता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गन्ने को जिस पानी से धोया जा रहा है, उसमें कचरा, झाग और कीचड़ तैरता हुआ दिख रहा है. यही गन्ना बाद में मशीन में डालकर रस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे ग्राहक बड़े चाव से पीते हैं.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग (Ganna Dhone Ka Viral Video)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है. ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे खुलेआम ज़हर परोसने जैसा बताया. कुछ यूजर्स ने प्रशासन से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं कुछ ने लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है.

यहां देखें वीडियो

Kalesh over these Guys got caught making Sugarcane juice with Dirty road-side water (Full Context in the Clip)

