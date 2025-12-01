जानें क्या होता है जबड़े का खिसकना, जिसकी वजह से नहीं खुलता मुंह, ये हैं लक्षण

How To Fix Dislocated Jaw: यूं तो हमारे शरीर का हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम जबड़े की बात कर रहे हैं, जो भोजन को चबाने, बोलने और सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है. यही नहीं जबड़े के कारण ही चेहरे को आकार मिलता है. ऐसे में जरा सोचकर देखिए कि अगर आपका जबड़ा खिसक जाए तो क्या होगा? बता दें, जब आपका जबड़ा जोड़ या टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ (TMJ) अपनी जगह से हट जाता है, तो आपके जबड़े की हड्डी उखड़ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंच सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं, इसके बारे में.

जानें जबड़े के कार्य के बारे में | Know About The Function Of The Jaw

ये तो हम सभी जानते हैं कि जबड़े के कारण हम खाना- पीना सही से कर पाते हैं, लेकिन आपको बता दें, आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ (TMJ) में जोड़, जबड़े की मांसपेशियां शामिल होती हैं, जो आपके निचले जबड़े को आपकी खोपड़ी से जोड़ती हैं. जिसकी वजह से आप अपना मुंह खोल और बंद कर सकते हैं.

जबड़े के खिसकने से क्या होता है? | What Happens When The Jaw Dislocates?

जब आपका जबड़ा खिसक जाता है, तो आपके जबड़े को हिलाने में मदद करने वाले हिस्से ठीक से काम नहीं कर पाते. जबड़े का खिसकना एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि जबड़े के खिसकने से आप न तो खा पाएंगे और न ही बोल पाएंगे. बता दें, अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति का भारी नुकसान हो सकता है. वही इसका इलाज संभव है, दरअसल डॉक्टर आपके निचले जबड़े को धीरे से उसकी जगह पर वापस धकेलकर जबड़े के खिसकने का इलाज करते हैं.

जबड़े के खिसकने के लक्षण | Know About The Symptoms Of Jaw Dislocation

जबड़े के खिसकने के लक्षणों में तेज दर्द, मुंह बंद न कर पाना शामिल है. वहीं अन्य लक्षणों में बोलने या चबाने में कठिनाई, लार टपकना, जबड़े के आसपास सूजन और आपके दांतों का ठीक से लाइनिंग-अप न होना शामिल हैं.

सामान्य लक्षण

दर्द : जबड़े में तेज दर्द जो कानों या गर्दन तक फैल सकता है.

: जबड़े में तेज दर्द जो कानों या गर्दन तक फैल सकता है. मुंह बंद न कर पाना: जबड़ा खुला या आधा खुला रह सकता है.

जबड़ा खुला या आधा खुला रह सकता है. जबड़े का गलत आकार: जबड़ा टेढ़ा-मेढ़ा, एक तरफ खिसका हुआ लग सकता है. इसी के साथ दांतों की शेप ठीक से नहीं होती.

जबड़े के खिसकने के कारण क्या है? | What Causes Jaw Dislocation?

जबड़े का डिस्लोकेशन यानी खिसकना अक्सर चोट लगने या मुंह को बहुत ज्यादा खोलने के कारण होता है. चोट में गिरने या किसी हमले से जबड़े पर चोट लगना शामिल हो सकता है, जबकि ज्यादा मुंह खोलने का कारण जम्हाई लेना, हंसना या बड़े खाने की चीजों को काटना हो सकता है. बता दें, मेडिकल या डेंटल प्रोसीजर जैसे इलाज में मुंह को लंबे समय तक खुला रखना पड़ता है. ऐसे में इस वजह से भी जबड़े का डिस्लोकेशन हो सकता है. वहीं जबड़े का डिस्लोकेशन उन लोगों के साथ होने की ज्यादा संभावना होती है, जिनका पहले से ही जबड़े में ढीलापन या डिस्लोकेशन का इतिहास रहा हो.

अगर जबड़ा खिसक जाए तो सबसे पहले क्या करें? | If The Jaw Dislocates, Know What To Do First

अगर आपका जबड़ा अपनी जगह से हट गया है, तो उसे जबरदस्ती अपनी जगह पर वापस लाने की कोशिश न करें. इसके बजाय, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. वहीं मदद का इंतजार करते समय, आप अपने हाथों या पट्टी से अपने जबड़े को स्थिर रख सकते हैं और सूजन और दर्द को कम करने के लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं. वहीं इस स्थिति में अगर आपको जम्हाई आती या छींक आती है, तो अपना मुंह बंद रखने के लिए अपनी ठोड़ी के नीचे मुट्ठी या हाथ रखें.

क्या जबड़े का खिसकना जानलेवा है? | Is A Dislocated Jaw Fatal?

नहीं, जबड़े का खिसकना जानलेवा नहीं है, लेकिन यह एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है. जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. अगर इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो यह आपको बोलने या खाने में कठिनाई हमेशा के लिए हो सकती है. बता दें, दुर्लभ मामलों में, जबड़े के खिसकने से जुड़ी गंभीर चोट अन्य जानलेवा चोटों को भी जन्म दे सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)