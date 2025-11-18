विज्ञापन

4 साल बाद सिद्धार्थ शुक्ला के हमशक्ल को देख इमोशनल हुए फैंस, हाइट-पर्सनैलिटी एकदम ओरिजिनल, बोले- धोखा तो नहीं

हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं हैं, पर लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर वो आज भी राज करते हैं. शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस लड़के के वायरल होते ही लोगों को एक बार फिर सिड की याद आ गई है.

4 साल बाद सिद्धार्थ शुक्ला के हमशक्ल को देख इमोशनल हुए फैंस, हाइट-पर्सनैलिटी एकदम ओरिजिनल, बोले- धोखा तो नहीं
सिद्धार्थ शुक्ला का हमशक्ल है ये लड़का, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
बॉलीवुड और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिल में रह रह कर उनकी यादों की कसक उठती है. बिग बॉस 13 में सिडनाज की जोड़ी ने बिग बॉस के इतिहास में सबसे पॉपुलर कपल होने का खिताब हांसिल किया था. बिग बॉस 13 में सिडनाज की प्यारी सी जुगलबंदियां लोग अब भी याद करते हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर लोग अचानक हैरान हो गए. वीडियो में नजर आ रहे शख्स को देखकर एक पल के लिए आपको भी लगेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ गए हैं. 

वही शक्ल सूरत...वही बॉडी और वही तीखे तेवर...इस वीडियो को देखकर एक पल के लिए आप भी धोखा खा जाएंगे और यही कहेंगे अरे सिद्धार्थ शुक्ला वापस लौट आए हैं. हालांकि हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं हैं, पर लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर वो आज भी राज करते हैं. शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों को एक बार फिर उनके चहेते सिड याद आ रहे हैं

दरअसल ये वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला के हमशक्ल कहे जाने वाले चंदन का है. चंदन की शक्ल बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला से मिलती है और उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके गुस्से तक चंदन में सिड की वो पूरी झलक दिखाई देती है. इस वीडियो में भी सिद्धार्थ शुक्ला की तरह दिखने वाले चंदन ने सिद्धार्थ को पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश की है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के हमशक्ल चंदन के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

