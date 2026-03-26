भगवान की भक्ति या लॉलीपॉप की शक्ति? स्कूल के बच्चे की इस हरकत ने इंटरनेट पर मचाई धूम!

Kid eating lollipop in school: पूरी दुनिया ऊपर वाले की इबादत में सिर झुकाए खड़ी थी और यहां हमारा नन्हा शहजादा अपनी ही महफिल सजाए हुआ था. हाथ दुआ में नहीं, बल्कि जेब में दबी उस रंगीन लॉलीपॉप की टोह में मशगूल थे. आंखें बंद कर इस छोटे 'मियां' ने तो दुनिया को ही अंधा समझ लिया, मगर क्या पता था कि उनकी इस 'मीठी' गुस्ताखी और पीछे वाले दोस्त की बेल्ट वाली मशक्कत पर आज पूरी दुनिया फिदा होने वाली है.

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स्कूल के दिनों की वो सुबह की प्रेयर भला कौन भूल सकता है? धूप में खड़े होकर आंखें बंद करना और मन ही मन छुट्टी का इंतजार करना, लेकिन आजकल इंटरनेट पर जिस बच्चे का वीडियो छाया हुआ है, उसने तो मासूमियत की सारी हदें पार कर दी हैं. यह बच्चा स्कूल की लाइन में खड़ा है, आंखें पूरी तरह बंद हैं, लेकिन हाथ और मुंह का तालमेल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है.

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आंखें बंद और लॉलीपॉप का चस्का (School student viral video)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि असेंबली चल रही है और बाकी बच्चे पूरी शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं. मगर हमारे इस छोटे मियां के दिल में तो लॉलीपॉप पाने की तड़प थी. उन्होंने बड़े ही शातिराना अंदाज में अपनी जेब से लॉलीपॉप निकाला और आंखें बंद करके उसे मजे से चखने लगे. बच्चे को शायद लग रहा था कि अगर उसकी आंखें बंद हैं, तो दुनिया की नजरों से वह ओझल है. उसकी यह 'अंधेरी नगरी' वाली मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है.

📽️WATCH | Student eats chocolate with closed eyes during school assembly pic.twitter.com/yjWc0mEEuE — The Tatva (@thetatvaindia) March 26, 2026

पीछे वाले दोस्त का अलग ही स्ट्रगल (cute viral moments)

मजेदार बात सिर्फ लॉलीपॉप तक ही सीमित नहीं है. अगर आप गौर से वीडियो देखेंगे, तो इस बच्चे के ठीक पीछे खड़ा एक दूसरा छात्र अपनी ही जंग लड़ रहा है. दरअसल, उस बेचारे की पैंट की बेल्ट खुल गई है और वह प्रार्थना के बीच में ही उसे ठीक करने की जद्दोजहद में जुटा है. एक तरफ लॉलीपॉप का मजा है और दूसरी तरफ इज्जत बचाने की मशक्कत. इन दोनों नन्हे दोस्तों की जुगलबंदी ने इस वीडियो को 'मास्टरपीस' बना दिया है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ (School ka viral video)

जैसे ही यह वीडियो शेयर हुआ, लोगों ने इस पर चटखारे लेना शुरू कर दिया. कोई कह रहा है कि यह बच्चा भविष्य का बड़ा जासूस बनेगा, तो कोई पीछे वाले बच्चे के लिए हमदर्दी जता रहा है. सच तो यह है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे वीडियो ही हैं जो हमारे चेहरे पर सुकून वाली मुस्कुराहट ले आते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)