लुंगी डांस' गाने पर 'चचा' ने किया हाई वोल्टेज डांस, एनर्जी देख उड़े लोगों को होश, कहा- थलाइवा अंकल

Old Man Dancing On Lungi Dance Songs: डांस के तड़के के बिना शादी हो या फिर कोई और पार्टी फंक्शन सब कुछ अधूरा और सूना-सूना ही लगता है. सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े ऐसे कई वीडियोज आए दिन वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लुंगी (old man dancing on lungi dance) पहने एक 'चचा' किसी शादी फंक्शन में लुंगी डांस (Lungi Dance) गाने पर धूम मचाते नजर आ रहे हैं. वीडियो (Viral Dance Video) में शख्स का अंदाज और डांस वाकई शानदार है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है.