विज्ञापन
विशेष लिंक

बेंगलुरु मेट्रो के अंदर ही भीख मांग रहा था शख्स, आपने शायद ही मेट्रो में ऐसा सीन देखा होगा!

Beggar In Metro Train: बेंगलुरु मेट्रो का यह वायरल वीडियो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि सोचने वाला भी है. हाल ही में टेक सिटी की मेट्रो के अंदर एक शख्स भीख मांगता नज़र आया.

Read Time: 2 mins
Share
बेंगलुरु मेट्रो के अंदर ही भीख मांग रहा था शख्स, आपने शायद ही मेट्रो में ऐसा सीन देखा होगा!
Bengaluru Metro: बेंगलुरु मेट्रो के अंदर भीख मांगता दिखा शख्स

Bengaluru metro viral video: बेंगलुरु जैसी हाई-टेक सिटी में मेट्रो ट्रेन के अंदर अगर कोई भीख मांगता नज़र आ जाए, तो हैरानी होना लाज़मी है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नम्मा मेट्रो (Namma Metro train) के डिब्बे में यात्रियों से पैसे मांगते दिखाई दे रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों वायरल हो रहा है वीडियो (beggar in metro train)

मेट्रो ट्रेन में बैठे एक यात्री ने ये सारा नजारा कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. अब यही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यूजर्स हैरान भी हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही अब बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले तीन साल में यह दूसरी बार है जब मेट्रो के अंदर कोई भीख मांगते पाया गया है.

कहां से चढ़ा था ये व्यक्ति? (viral reel Bengaluru)
यह घटना सोमवार की बताई जा रही है. वीडियो के मुताबिक, यह घटना मंत्री स्क्वायर (Mantri Square), संपीगे रोड (Sampige Road) और श्रीरामपुरा स्टेशनों (Srirampura stations) के बीच हुई. सूत्रों के मुताबिक, यह व्यक्ति सुबह 11:04 बजे मैजेस्टिक (majestic) स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था. जब कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, तब भी उसने पैसे मांगना बंद नहीं किया. आखिरकार उसे दशरहल्ली मेट्रो स्टेशन (Dasarahalli metro station) पर उतार दिया गया.

मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगना सख्त वर्जित है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Metro Viral Video, Beggar In Metro Train, BMRCL Investigation, Namma Metro Beggar Video, Bengaluru News Viral
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com