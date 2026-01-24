विज्ञापन
विशेष लिंक

भारतीय नोट देखते ही ठिठक गया पाकिस्तानी दुकानदार, कुछ देर तक बस देखता ही रह गया, देखें रिएक्शन

सोचिए आप पेमेंट करने जाएं और सामने वाला दुकानदार पैसे लेने की बजाय नोट को निहारने लगे. पाकिस्तान से आया ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय नोट देखकर पाकिस्तानी दुकानदार की हालत देखने लायक हो जाती है.

Read Time: 2 mins
Share
भारतीय नोट देखते ही ठिठक गया पाकिस्तानी दुकानदार, कुछ देर तक बस देखता ही रह गया, देखें रिएक्शन
पाकिस्तान में चला दिया भारतीय नोट, देख हक्का-बक्का रह गया दुकानदार, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया

Indian Currency Shocks Pakistani Shopkeeper: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्राहक पेमेंट के दौरान पाकिस्तानी दुकानदार को भारतीय नोट थमा देता है. नोट हाथ में आते ही दुकानदार सारा काम छोड़ देता है और उसे उलट-पलट कर देखने लगता है. उसका रिएक्शन ऐसा है जैसे उसने जिंदगी में पहली बार इतना अलग नोट देखा हो. ग्राहक पूछता है कि क्या ये चल जाएगा, लेकिन दुकानदार सवाल सुनने के बजाय नोट की खूबसूरती में ही खोया रहता है.

पाकिस्तानी नोट देने पर भी नहीं माना (Refuses Pakistani Money for Indian Note)

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कैसे ग्राहक को लगता है शायद दुकानदार को समझ नहीं आ रहा, इसलिए वह पाकिस्तानी नोट निकालकर देने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुकानदार उसे लेने से मना कर देता है. उसे भारतीय नोट इतना पसंद आ जाता है कि वह उसी को हाथ में पकड़े रहता है. यह पल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब गुदगुदा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

बच्चे ने बताई नोट की पहचान (Pakistan viral video)

जब दुकानदार से पूछा जाता है कि यह नोट कहां का है और फोटो किसकी है, तो वह कहता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तभी वहां मौजूद एक बच्चा बताता है कि यह नोट इंडिया का है और इस पर महात्मा गांधी की फोटो है. इसके बाद ग्राहक 100 रुपये का नोट देने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार उसे भी लेने से मना कर देता है और नोट जेब में रख लेता है.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल (Why Video Is Trending Online)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर rizwansidravlog नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Rupees In Pakistan, Indian Rupees Circulated In Pakistan Video, Indian Currency In Pakistan, Pakistan Viral Video, Indian Rupee Viral
Get App for Better Experience
Install Now