भारतीय नोट देखते ही ठिठक गया पाकिस्तानी दुकानदार, कुछ देर तक बस देखता ही रह गया, देखें रिएक्शन

Indian Currency Shocks Pakistani Shopkeeper: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्राहक पेमेंट के दौरान पाकिस्तानी दुकानदार को भारतीय नोट थमा देता है. नोट हाथ में आते ही दुकानदार सारा काम छोड़ देता है और उसे उलट-पलट कर देखने लगता है. उसका रिएक्शन ऐसा है जैसे उसने जिंदगी में पहली बार इतना अलग नोट देखा हो. ग्राहक पूछता है कि क्या ये चल जाएगा, लेकिन दुकानदार सवाल सुनने के बजाय नोट की खूबसूरती में ही खोया रहता है.

पाकिस्तानी नोट देने पर भी नहीं माना (Refuses Pakistani Money for Indian Note)

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कैसे ग्राहक को लगता है शायद दुकानदार को समझ नहीं आ रहा, इसलिए वह पाकिस्तानी नोट निकालकर देने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुकानदार उसे लेने से मना कर देता है. उसे भारतीय नोट इतना पसंद आ जाता है कि वह उसी को हाथ में पकड़े रहता है. यह पल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब गुदगुदा रहा है.

बच्चे ने बताई नोट की पहचान (Pakistan viral video)

जब दुकानदार से पूछा जाता है कि यह नोट कहां का है और फोटो किसकी है, तो वह कहता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तभी वहां मौजूद एक बच्चा बताता है कि यह नोट इंडिया का है और इस पर महात्मा गांधी की फोटो है. इसके बाद ग्राहक 100 रुपये का नोट देने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार उसे भी लेने से मना कर देता है और नोट जेब में रख लेता है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल (Why Video Is Trending Online)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर rizwansidravlog नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

