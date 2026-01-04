मां ने दिया बहन को जन्म, हॉस्पिटल पहुंचे भाई के सवाल ने दिल छू लिया

Toddler Meets Newborn Sister: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दिल छू लेने वाले वीडियो में एक छोटा बच्चा पहली बार अपनी नवजात बहन से मिलने अस्पताल पहुंचता है. जैसे ही वह कमरे में दाखिल होता है, उसकी नजर पहले मां पर जाती है. मां को अस्पताल के गाउन में देखकर वह मासूमियत से पूछ बैठता है, 'आपने नाइटसूट क्यों नहीं पहना?' यहीं से शुरू होती है वो कहानी, जो लोगों की आंखें नम कर रही है.

ये असली है या खिलौना? मासूम सवाल (Is she real or a toy?)

बच्चा जब नवजात बहन को देखता है तो हैरत से पूछता है कि क्या ये बच्चा असली है या कोई खिलौना. जब उसे बताया जाता है कि वो उसकी असली बहन है, तो उसकी आंखों में खुशी, जिज्ञासा और थोड़ा सा खौफ भी दिखता है. वह ये भी पूछता है कि बच्चा लड़का है या लड़की. इस पूरे पल में बच्चे की मासूमियत और मां के चेहरे की थकान एक साथ नजर आती है...बिल्कुल किसी खामोश दास्तान की तरह.

मां का दर्द और एक अनकहा पैगाम (Little Boy Visits Hospital To Meet Newborn Sister)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @baniya2bengali हैंडल से शेयर किया गया है. कैप्शन में मां ने लिखा कि कैसे एक औरत का दर्द, उसकी कुर्बानी, धीरे-धीरे 'नॉर्मल' मान ली जाती है. वीडियो के आखिर में मां अपने हाथों पर लगे इंजेक्शन के निशान दिखाती हैं, जो डिलीवरी के बाद के दर्द की गवाही देते हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी हुईं वायरल (toddler reaction to baby)

वीडियो पर हजारों कमेंट्स आए. किसी को अपना बचपन याद आ गया, तो किसी ने बच्चे की मां के लिए चिंता को सबसे खूबसूरत बताया. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि ऐसे समय में वीडियो रिकॉर्ड करना सही है या नहीं, जबकि कुछ ने कहा कि बच्चों को पहले से मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें:-धरती पर हर सेकंड क्या-क्या होता है? ये आंकड़े करेंगे हैरान

ये भी पढ़ें:-8 साल बेंगलुरु में रहे विदेशी ने क्यों कहा - भारत आना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला