समुद्र के किनारे दौड़ते 'बेबी डायनासोर' को देख लोगों के पैरों तले घिसक गई जमीन, क्या है इस वायरल Video का सच?

Viral Video: समुद्र के किनारे दौड़ते 'बेबी डायनासोर' ने इंटरनेट यूजर्स को किया हैरान, क्या है इसका सच?

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (video is going viral on social media), जो हर किसी को चौंका रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक समुद्र तट पर 'बेबी डायनासोर' का एक समूह दौड़ता (baby dinosaurs running on a beach) हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया (social media) प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर इस वीडियो को 'Buitengbieden' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन (Twitter caption) में लिखा गया है, 'इसमें मुझे कुछ सेकंड लगे (This took me a few seconds).'