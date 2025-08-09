विज्ञापन
2 की राखी 50 में, 10 की 100 में...दुकानदार ने बताया बिजनेस मंत्र

वीडियो में एक दुकानदार ने दिखाया कि कैसे सिर्फ पैकेजिंग बदलकर राखी की कीमत कई गुना बढ़ाई जा सकती है. सोशल मीडिया पर इस मार्केटिंग ट्रिक को लोगों ने प्यार और मजेदार रिएक्शन दोनों दिए हैं.

दुकानदार का कमाल: 2 रुपये की राखी को 100 में बेचने का राज़ वायरल

Shopkeeper tells Rakhi Marketing Tips: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार आज यानि 9 अगस्त को मनाया जा रहा है. बाज़ारों में रंग-बिरंगी राखियों की भरमार है. 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियां धूम मचा रही हैं. हर दुकानदार कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके. इसी बीच एक दुकानदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह एक कंटेंट क्रिएटर को 'बिजनेस का मास्टर टिप' देता दिख रहा है.

पैकेजिंग का कमाल (How to sell Rakhi to earn Profit)

दुकानदार का कहना है कि, राखी बेचने में असली खेल पैकेजिंग का है. उसने डेमो देते हुए दिखाया कि 2 रुपये की साधारण राखी को अगर प्लास्टिक पैकिंग में डाल दिया जाए, तो वह 10 रुपये की बिक सकती है.

2 रुपये से 50 रुपये का सफर (Rakhi packaging tips viral)

वीडियो में दुकानदार आगे बताता है कि, अगर उसी राखी को कांच के छोटे डिब्बे में रख दिया जाए, तो उसकी कीमत 50 रुपये हो जाएगी. यही नहीं, 10 रुपये वाली राखी को अगर ग्लास बॉक्स में पैक कर दें, तो ग्राहक आसानी से 100 रुपये चुका देगा. यहां तक कि 20 रुपये वाली राखी को स्टाइलिश डिब्बे में रखकर 200 रुपये तक बेचना संभव है.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर मिला प्यार और तंज (shopkeeper marketing trick)

वीडियो इंस्टाग्राम पर व्लॉगर @jasveersinghvlogs ने शेयर किया, जिसे अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने दुकानदार की स्मार्टनेस की तारीफ की, तो कुछ ने इसे 'कस्टमर के साथ चालाकी' बताया. एक यूजर ने लिखा, पैकिंग ही बिजनेस का असली किंग है. दूसरे ने मजाक किया, 10 की राखी 100 में? कस्टमर पागल नहीं है. वहीं, कुछ ने कहा कि यह मार्केटिंग का सही तरीका है और त्योहारों में पैकेजिंग से ही सेल बढ़ती है.

बिजनेस की सीख (2 rupee rakhi to 100 rupees)

इस वायरल वीडियो से एक बात साफ है. त्योहारों में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन भी बिकती है. अच्छी पैकेजिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाती, बल्कि ग्राहक को ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार कर देती है.

