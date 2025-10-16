विज्ञापन

राखी सावंत के साथ डांस करने के चक्कर में धड़ाम से गिरी फैन, लोग बोल रहे- खतरनाक हैं राखी के स्टेप्स

लंबे समय बाद राखी सावंत ने धमाकेदार कमबैक किया है. उनका नया वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
राखी सावंत के साथ डांस करने के चक्कर में धड़ाम से गिरी फैन, लोग बोल रहे- खतरनाक हैं राखी के स्टेप्स
राखी के साथ डांस करते हुए गिरी फैन
Social Media
नई दिल्ली:

लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद राखी सावंत ने एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जबरदस्त वापसी की है. आते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाल मचाया कि लोग बस उन्हीं के वीडियो शेयर कर रहे हैं. कभी वो टॉवल में डांस करती नजर आती हैं तो कभी मीडिया से मस्ती भरे अंदाज में बातें करती दिख जाती हैं. इस बार राखी का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी एक फैन के साथ डांस करती नजर आ रही हैं लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सब हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

राखी सावंत का वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर viralbhayani पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में राखी येलो और ब्लैक कलर के स्ट्रैप वाले को-ऑर्ड सेट में दिख रही हैं. गोल्डन कर्ली हेयर में उनका लुक बेहद ग्लैमरस लग रहा है. तभी उनकी एक फैन राखी के पास आती है और उनके साथ डांस करने की इच्छा जताती है. राखी भी भला कैसे मना करतीं. दोनों ने साथ में थिरकना शुरू किया, लेकिन राखी की एनर्जी को मैच करना आसान कहां है. कुछ ही सेकंड में उनकी फैन का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ी. राखी ने तुरंत उन्हें उठाया और हंसते हुए संभाल लिया. अब ये पूरा सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

फैंस के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर फैंस के कमेंट्स ने तो मजा दोगुना कर दिया है. एक यूजर ने लिखा- 'राखी के साथ डांस मतलब लाइफ को रिस्क पर लगाना'. वहीं दूसरे ने लिखा- 'पीछे वाला भैया तो फोन में ही खोया है, लड़की गिर गई किसी को फर्क ही नहीं पड़ा'. कुछ लोगों ने तो राखी की तारीफ करते हुए कहा कि 'वो हमेशा एंटरटेन करने के लिए तैयार रहती हैं'.

धमाकेदार कमबैक

बता दें, राखी सावंत अपने अतरंगी लुक्स और ओवर-द-टॉप स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. पिछले कुछ समय से वो सुर्खियों से दूर थीं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कमबैक किया है. उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि राखी जहां जाती हैं, वहां एंटरटेनमेंट अपने आप शुरू हो जाता है. मजेदार शब्दों में कहें तो- राखी सावंत इज बैक, और इस बार फिर वही पुराना तड़का लेकर.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Rakhi Sawant, Rakhi Sawant Instagram, Rakhi Sawant Videos, Rakhi Sawant Songs, Rakhi Sawant Movies, Rakhi Sawant Income, Rakhi Sawant Net Worth, Rakhi Sawant Trivia, Rakhi Sawant Controversies, Rakhi Sawant Viral Video, Rakhi Sawant News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com