ऑफिस का अजीब नियम Viral, 1 मिनट ज्यादा लंच करने पर 1 घंटा फ्री में काम करने की सजा

सोशल मीडिया पर एक कंपनी का नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है. इस नोटिस में कर्मचारियों के लिए ऐसा नियम बताया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. दावा किया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी 30 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक लेता है, तो उसे उसके बदले शाम को अतिरिक्त समय तक बिना वेतन के काम करना होगा.

जानें क्या लिखा है नोटिस में?

वायरल हो रहे नोटिस के अनुसार, कर्मचारियों को सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया है. नियम में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी लंच में तय समय से एक मिनट भी ज्यादा लगाता है, तो उसे शाम 6 बजे के बाद एक घंटा अतिरिक्त काम करना होगा. इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी का लंच ब्रेक 31 मिनट का हो जाता है, तो वह शाम 6 बजे घर नहीं जा सकेगा. उसे 7 बजे तक ऑफिस में रुककर काम करना होगा. नोटिस के आखिर में सिर्फ दो शब्द लिखे गए हैं- 'Eat Faster' यानी 'जल्दी खाओ'.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' @NalinisKitchen पर शेयर की गई है. पोस्ट के कैप्शन में 'If your management writes policies like this, don't be surprised when your best employees write resignation emails' लिखा गया है. देखते ही देखते इस पोस्ट को लाखों लोगों ने देख लिया और इस पर अब बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इस नियम को कर्मचारियों के साथ इनजस्टिस बताया. एक यूजर ने लिखा, 'I worked for a company where being just 1 minute late would result in a 30 minute salary deduction'. वहीं एक अन्य कर्मचारी ने लिखा कि अगर कर्मचारी एक मिनट ज्यादा काम करे तो कंपनी को भी एक घंटे का अतिरिक्त वेतन देना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कंपनी की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़ा करता है.

कुछ लोगों ने किया समर्थन

हालांकि, कुछ लोग इस नियम के पक्ष में भी नजर आए। उनका कहना है कि कर्मचारियों को तय समय के अनुसार ही काम करना चाहिए और लंबे लंच ब्रेक से कंपनी का नुकसान होता है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह नोटिस किस कंपनी का है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर वर्कप्लेस के रूल्स और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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