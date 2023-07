Harsh Goenka ने शेयर किया दफ्तर में चादर तानकर सोते कर्मचारियों का वीडियो, लोग ने पूछा- कौन सा ऑफिस है ये

इस ऑफिस में लंच ब्रेक होते ही चादर तानकर सो जाते हैं कर्मचारी, Harsh Goenka ने शेयर किया वीडियो

Employees Sleep At Office During Lunch Break: ऑफिस में अक्सर 9 घंटे तक काम करने के दौरान कई बार कर्मचारियों को ऐसा फील तो होता ही होगा कि, जरा देर के लिए आराम करने को मिल जाये तो क्या बात होती या फिर लंच ब्रेक थोड़ा वक्त मिल जाये तो मजा ही आ जाये. अक्सर कर्मचारी डेस्क (Employees sleep at office) पर हेड डाउन करके रेस्ट करते नजर आते हैं, लेकिन यह समय भी कुछ मिनटों का ही होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऑफिस कर्मचारियों का एक मजेदार वीडियो (Employees sleep at office during lunch) धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पब्लिक पूछने को मजबूर हो गई है कि, आखिर ये ऑफिस है कौनसा. इस वीडियो को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें कर्मचारी बाकायदा ऑफिस में सोते हुए नजर आ रहे हैं.