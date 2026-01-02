विज्ञापन
विशेष लिंक

धरती पर हर सेकंड क्या-क्या होता है? ये आंकड़े करेंगे हैरान

हम सोचते हैं कि एक सेकंड बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक सेकंड में धरती पर लाखों दिलों की धड़कनें, नए जन्म और बहुत कुछ होता है? ये खबर आपको दिखाएगी कि कैसे हमारी दुनिया हर पल तेजी से दौड़ रही है और हम अक्सर इन अद्भुत पलों को नजरअंदाज कर देते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
धरती पर हर सेकंड क्या-क्या होता है? ये आंकड़े करेंगे हैरान
एक सेकंड में हो रही है इतनी दिलचस्प बातें, आप भी जानिए

What Happens Every Second On Earth: एक सेकंड में धरती पर लगभग 100 बिजली के कड़कते हुए स्ट्राइक होते हैं, वहीं चार नए बच्चे इस दुनिया में आते हैं और दो लोग इस दुनिया से रुख्सत हो जाते हैं. हर सेकंड 4 मिलियन ईमेल, 3 मिलियन टेक्स्ट मैसेज और लगभग 10,000 ट्वीट्स भेजे जाते हैं. इसके साथ ही, गूगल पर 1,00,000 से ज्यादा खोज होती हैं. इतना ही नहीं, इस समय में करीब 23,000 कप कॉफी पी जाती हैं, 25,000 टन कोक की बोतलें खोली जाती हैं और लगभग 400 पिज्जा स्लाइस खाए जाते हैं.

ये भी पढ़ें:-मुंबई मेट्रो बन गई 'नागिन', स्टेशन बन गया 'नागलोक', आखिर क्यों हुआ ऐसा, VIDEO में देखें

धरती की तेज रफ्तार (Millions of Events Happen Every Second)

रोशनी एक सेकंड में धरती का चक्कर लगभग सात बार लगाती है. साथ ही, धरती (world statistics per second) सूरज के इर्द-गिर्द लगभग 30 किलोमीटर यात्रा करती है. एक सेकंड में एक भूकंप दर्ज होता है और दुनिया में करीब दो कार दुर्घटनाएं होती हैं. इस दौरान मानवता 1,200 बैरल तेल जलाती है और 1,100 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है.

सेकंडों में आर्थिक और सोशल एक्टिविटी (Economic and Social Activity Per Second)

हर सेकंड अमेजन और वॉलमार्ट लगभग 15,000 कमाते हैं और एलन मस्क की संपत्ति में 3,000 का इजाफा होता है. सोशल मीडिया पर 5 मिलियन लाइक्स मिलते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा सोशल और आर्थिक जीवन (incredible events every second) भी इस तेजी से भागती दुनिया का हिस्सा है. हर एक सेकंड में हमारी दुनिया में कितना कुछ हो रहा है...जीवन, विकास, ऊर्जा और बदलाव...इसलिए हमें अपने हर पल की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सेकंड हमारी जिंदगी के असली हीरो हैं.

ये भी पढ़ें:-चीन में आलू-टमाटर की तरह क्यों बिक रही चांदी, सड़कों पर रेहड़ी लगा रहे लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Happens Every Second On Earth, Incredible Events Every Second, World Statistics Per Second, Births And Deaths Per Second, Earth Events Every Second
Get App for Better Experience
Install Now