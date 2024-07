महिला ने भारत और अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ को किया कंपेयर, छिड़ गई बहस, यूजर्स बोले- इंडिया के गांव में ही...

हाल ही में एक महिला ने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (United States) में रहने के अपने अनुभव को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. निहारिका कौर सोढ़ी ने एक्स पर जाकर दोनों देशों में क्वालिटी ऑफ लाइफ (Quality Of Life) पर बहस छेड़ दी. शुरू में, उन्होंने माना कि किराने का सामान घर पर पहुंचाने और किफ़ायती घरेलू मदद जैसी सुविधाएं भारत में एक शानदार जीवनशैली में योगदान करती हैं. हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि साफ हवा और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कें जैसे कारक क्वालिटी ऑफ लाइफ निर्धारित करते हैं.

निहारिका ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आज अमेरिका में 11वां दिन है और यहां एक विचार है जो मुझे कल शाम को आया. यह आप में से कुछ लोगों को परेशान कर सकता है. लेकिन अगर किसी की राय वाला ऑनलाइन टेक्स्ट आपको परेशान करता है तो आपको उस जगह पर पूरी तरह से काम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा के लिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए'.

बताया कौन से देश में बेहतर है क्वालिटी ऑफ लाइफ

उन्होंने आगे लिखा, ‘तो विचार यह है - मैंने हमेशा महसूस किया है कि भारत में जीवन कितना शानदार हो सकता है: क्विक फूड डिलीवरी, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी, किफायती डोमेस्टिक हेल्प. मैं सचमुच किराने की डिलीवरी पर जीवित रहती हूं. लेकिन जीवन की वास्तविक गुणवत्ता वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो बहुत बुनियादी हैं. यह स्वच्छ हवा, निरंतर बिजली, पानी की उपलब्धता, भरपूर हरियाली, अच्छी सड़कें हैं.'

यूजर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास बिना किसी डर के स्टोर पर जाने के लिए साफ हवा है तो उसे क्विक डिलीवरी सर्विस की जरूरत नहीं है. उन्होंने लिखा, "और असली विलासिता सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, कुछ दिनों में बिना बिजली के 45 डिग्री सेल्सियस में मरने के बजाय, आपके पास जो चाहें पहनने की स्वतंत्रता है और कोई आपको घूरता नहीं. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में परिवार के साथ समय बिताने के अलावा जिन चीजों ने मुझे खुश किया है, वे हैं सुबह की सैर, अच्छी हवा, हरी चरागाह, सूर्योदय और सूर्यास्त देखना, हॉर्न बजाने के बजाय पक्षियों की आवाज़."

निहारिका ने कहा कि "शायद यह क्वालिटी ऑफ और विलासिता की मेरी परिभाषा है जो बदल गई है. मुझे नहीं पता कि मैं कभी इनमें से कुछ भी हासिल कर पाऊंगी या नहीं. लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे दिमाग में एक विचार है."

यहां देखें पोस्ट

Day 11 today in the US ???????? and here's a thought I had yesterday evening. It might trigger some of you…



But if online text with somebody's opinion triggers you that's a space you should totally work on and protect for your own energy ????



So the thought is -



I've always felt how… pic.twitter.com/r0V1QXVadD