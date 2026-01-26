इंसानियत के जज्बे को सलाम! मनाली की सड़कों पर फंसे पर्यटकों को महिलाओं ने पिलाई चाय, वायरल वीडियो जीत रहा लोगों का दिल

Himachal Pradesh Woman Serving Tea to Tourists: मनाली में भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक सड़क पर फंस गए थे. यह इस सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी थी, जिसकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं और कई इलाकों में बिजली -पानी भी प्रभावित हो गया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुसीबत के समय हिमाचल की महिलाओं का इंसानियत भरा जज्बा साफ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं अपनापन दिखाते हुए एक-एक कार तक जाती हैं, पर्यटकों का हालचाल पूछती हैं और गर्म चाय पिलाती हैं. उनका यह व्यवहार लोगों का दिल जीत रहा है.

मुसीबत की बीच 'अपनेपन वाली चाय'

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मनाली के पास गोजरा इलाके का है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर कई गाड़ियां और पर्यटक फंसे हुए हैं. इसी बीच कुछ स्थानीय महिलाएं आती हैं और फ्लास्क से गर्मागर्म चाय फंसे हुए लोगों को पिलाती हैं. वीडियो को X पर @iNikhilsaini नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा 'मनाली में बर्फबारी के कारण लगे जाम में फंसे पर्यटकों को स्थानीय महिलाएं गर्म चाय पिला रही हैं. कोई शोर-शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गर्मजोशी और दयालुता. पर्यटन राज्यों में एक बात समान रहती है. विनम्र रहें, सौम्य रहें, और लोग हमेशा आपकी मदद के लिए आगे आएंगे.'

The most beautiful video on Tourism Day.

Local women serving hot tea to tourists stranded in Manali's snowfall traffic jam. No noise, no show off, just warmth and kindness.



Across tourist states, one thing stays common. Be polite, be gentle, and people will always step up to… pic.twitter.com/gmxhGX3mt9 — Nikhil saini (@iNikhilsaini) January 25, 2026

वीडियो देख अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे लोग

वायरल वीडियो को X पर अभी तक 23.5K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'अतिथि देवो भव', दूसरे यूजर ने लिखा 'अंततः मानवता ही मायने रखती है', एक अन्य यूजर ने लिखा 'वेरी गुड'.

फंसे सैकड़ों पर्यटक

लगातार करीब 30 घंटे तक हुई बर्फबारी के कारण कुल्लू‑मनाली नेशनल हाईवे‑3 पर लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. हालात इसलिए भी ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि यह लंबा वीकेंड था और करीब तीन महीने के बाद सीजन की यह पहली बर्फबारी हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी बर्फबारी के कारण मनाली में 600 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिनमें से कई लोगों को अपनी कारों में ही रात बितानी पड़ी, जबकि कुछ पर्यटकों को सड़कें बंद होने और ब्लैक आइस के कारण गहरी बर्फ के बीच 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा.