महामानव बन रहे जोमैटो के CEO! दीपिंदर गोयल की कनपटी पर लगा ये डिवाइस क्या है?

Deepinder Goyal Temple device: जब Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल 'The Figuring Out' पॉडकास्ट में पहुंचे, तो बातचीत उद्यमिता, मार्केटिंग और बिजनेस पर केंद्रित रही, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा किसी और बात की होने लगी. दर्शकों ने उनकी आंख के पास लगे एक छोटे से सिल्वर डिवाइस को नोटिस किया और सवाल उठने लगे...ये क्या है?

क्या है 'Temple' और क्यों है खास (What Is 'Temple' and Why It Matters)

इस डिवाइस का नाम है Temple, जो एक एक्सपेरिमेंटल हेल्थ-टेक वियरेबल है. इसका मकसद रियल-टाइम में दिमाग के ब्लड फ्लो (Brain Blood Flow Monitoring) को मापना है, जो अब तक आम वियरेबल टेक्नोलॉजी से बाहर रहा है. दीपिंदर गोयल ने दिसंबर 2025 में पहली बार इसका संकेत दिया था. LinkedIn पर उन्होंने बताया कि यह डिवाइस उनके 'Gravity Ageing Hypothesis' रिसर्च से जुड़ा है, जिसमें उम्र बढ़ने, न्यूरोलॉजी और ग्रैविटी के रिश्ते को समझने की कोशिश की जा रही है.

दिमाग, तनाव और लंबी उम्र की चाबी? (Zomato CEO Deepinder Goyal)

गोयल के मुताबिक, ब्रेन ब्लड फ्लो पहले से ही उम्र, याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता (Cognition) का अहम बायोमार्कर माना जाता है. Temple जैसे डिवाइस से फोकस, स्ट्रेस, नींद और मेंटल फटीग पर गहरी समझ मिल सकती है, वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में. यह हल्का, डेली-वियर डिवाइस है, जिसमें AI आधारित डेटा एनालिसिस होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, लॉन्च डेट, कीमत या रेगुलेटरी मंजूरी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. यह पहली बार है जब एक फूड-टेक एंटरप्रेन्योर इतनी खामोशी से हेल्थ-टेक और डीप-टेक की दुनिया में कदम रखता दिख रहा है. Temple बताता है कि भारत के स्टार्टअप लीडर्स अब सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि इंसानी सेहत और उम्र को भी नए नजरिए से देख रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- जब चांद होगा लाल और आसमान खामोश, इस साल 3 मार्च की रात क्या होने वाला है?

ये भी पढ़ें:- धरती पर हर सेकंड क्या-क्या होता है? ये आंकड़े करेंगे हैरान