महिला सीनेटर पर पुरुष कर्मचारी संग जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप, नहीं मानी बात तो नौकरी से निकाला, हुए चौंकाने वाले खुलासे

कुछ ही महीने पहले यौन हिंसा के खिलाफ एक बिल पेश करने वाली अमेरिकी महिला सीनेटर पर उनके साथी कर्मचारी ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है. अमेरिकी सीनेटर अल्वाराडो गिल पर उनके साथी कर्मचारी चाड कोंडिट ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. चाड कोंडिट ने अमेरिकी सिनेटर पर सेक्सुअल फेवर नहीं देने के बदले नौकरी से बर्खास्त करने का भी आरोप लगाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सिनेटर अल्वाराडो गिल अपने द्वारा पेश किए गए बिल के लिए समर्थन मांगते हुए अमेरिका में यौन हिंसा और उत्पीड़न की व्यापकता के बारे में बात करती हुई दिखाई दे रही है.

April is National #SexualAssaultAwarenessMonth, and I am leading the charge with Senate Bill 268 – my bill will address a critical gap in the state's criminal justice system by reclassifying the rape of an intoxicated person as a violent felony. DETAILS: https://t.co/5jKLIaXlYG pic.twitter.com/p5pNC92PXS