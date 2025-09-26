विज्ञापन
UP Police Encounter: मिशन शक्ति की मिसाल बनी महिला दरोगा, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पैर में गोली मारकर दबोचा

UP Crime News: सीतापुर में एक महिला दरोगा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पढ़ें मोहम्मद समीर की रिपोर्ट.

UP Police Encounter: मिशन शक्ति की मिसाल बनी महिला दरोगा, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पैर में गोली मारकर दबोचा
सीतापुर में महिला दरोगा ने दिखाई बहादुरी, दुष्कर्म के आरोपी को पैर में गोली मारकर दबोचा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti Campaign) के तहत अब महिला पुलिसकर्मी भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. इसी का एक उदाहरण सीतापुर (Sitapur) में देखने को मिला, जहां एक महिला दरोगा ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मकान मालिक की नाबालिग बेटी से रेप का आरोपी

पूरा मामला 18 सितंबर का है, जब राशिद खान नाम के एक शख्स ने अपने मकान मालिक की मानसिक रूप से बीमार नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. शनिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नेशनल हाईवे के पास मौजूद है. सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस और सदर बाजार चौकी की प्रभारी महिला दरोगा स्वाति चतुर्वेदी (Swati Chaturvedi) के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इलाके में घेराबंदी शुरू की गई.

'पुलिस को देखते ही शुरू कर दी थी फायरिंग'

पुलिस टीम जब चेकिंग कर रही थी, तभी महिला दरोगा स्वाति चतुर्वेदी का सामना आरोपी राशिद खान से हो गया. पुलिस को देखते ही आरोपी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में महिला दरोगा ने भी गोली चलाई, जो सीधे आरोपी राशिद खान के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घायल राशिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया है.

'हर चौराहे पर वर्दी के रूप में मां दुर्गा का सामना'

सीओ सिटी विनायक भोसले ने इस घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आरोपी राशिद, अकबर अली का दामाद है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी. सीओ ने कहा कि यह मिशन शक्ति अभियान की एक बड़ी सफलता है, जहां महिला दरोगा ने साहस का परिचय देते हुए एक बड़े अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की. उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मी अब किसी भी अपराधी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपराधियों के लिए अब हर चौराहे पर वर्दी के रूप में मां दुर्गा का सामना हो सकता है.

