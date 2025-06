गर्मी में AC न होने पर दुल्हन ने तोड़ी शादी, कहा- जिंदगी नरक हो जाएगी

Up Agra Bride Denied Marriage Over No Ac On Wedding: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने शादी से केवल इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि वेन्यू पर एसी (AC) की सुविधा नहीं थी. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी का आयोजन दूल्हे के परिवार की ओर से तय किए गए स्थान पर किया गया था, लेकिन वहां भयंकर गर्मी और पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी थी, जिससे दुल्हन को घुटन महसूस हुई. दुल्हन ने इस माहौल को अमानवीय बताते हुए एयर कंडीशनर की मांग की, जैसे ही यह बात उठी, दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस इस कदर बढ़ी कि दूल्हे पक्ष ने कथित तौर पर दुल्हन और उसके परिवार के साथ बदसलूकी कर दी. इसके बाद दुल्हन ने मंडप छोड़ दिया और शादी से साफ इनकार कर दिया. दुल्हन का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में शादी करना उसके भविष्य को नरक बना देगा और उसे कभी इज्जत नहीं मिल पाएगी.

घटना शनिवार रात की बताई जा रही है. जैसे ही मामला बिगड़ा, पुलिस को जानकारी दी गई. थाना प्रभारी हंसराज भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दुल्हन की मां ने दूल्हे के परिवार पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत की जांच फिलहाल जारी है. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोगों ने दुल्हन का समर्थन किया तो कुछ ने इसे ओवर रिएक्शन बताया, लेकिन यह तय है कि यह घटना समाज में बदलती प्राथमिकताओं और वैवाहिक जीवन के प्रति नई सोच को उजागर करती है.

