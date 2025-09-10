विज्ञापन
प्यास लगी है बाबा...इंसानों की तरह नल से गटक-गटक कर पानी पीती नजर आई मछली

fish drinks water from tap: इंसानों की तरह नल से पानी पीती मछली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस अनोखे नज़ारे को देखकर हैरान हैं और इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं.

प्यास लगी है बाबा...इंसानों की तरह नल से गटक-गटक कर पानी पीती नजर आई मछली
नल से पानी-पीती मछली का वीडियो वायरल,देखकर दंग रह जाएंगे आप

Fish Drinking Water: इंटरनेट पर रोज़ाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो इतने अनोखे होते हैं कि हमारी उंगलियां स्क्रोलिंग से रुक जाती हैं. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, जो यकीनन आपकी आंखें भी फटी की फटी छोड़ देगा. इस वीडियो में एक मछली बिल्कुल इंसानों की तरह नल के नीचे जाकर पानी पीती दिखती है. आमतौर पर हम जानते हैं कि मछलियां पानी के अंदर अपने गिल्स (गलफड़ों) से सांस लेती हैं, लेकिन पानी पीते हुए उनका ऐसा अंदाज शायद ही किसी ने पहले देखा होगा.

नल से गटक-गटक कर पानी पीती मछली (Fish Viral Video)

क्लिप में देखा जा सकता है कि बाल्टी में कुछ मछलियां तैर रही हैं. ऊपर लगे नल से पानी बह रहा है, तभी अचानक एक मछली नल के पास आती है और अपना मुंह खोलकर पानी को ऐसे पीने लगती है, जैसे कोई इंसान सीधे नल से गट-गट करके पानी पी रहा हो. उसका ये अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं और कैमरे में इस नज़ारे को कैद कर लेते हैं. सच कहें तो यह सीन बिल्कुल वैसा ही लगता है, जैसा हम गर्मियों में बच्चों को नल से सीधे पानी पीते हुए देखते हैं.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (unbelievable fish behavior)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @heartwistt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही वीडियो लोगों के बीच पहुंचा, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी हैरानी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये सीन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है. दूसरे ने कहा, भई वाह! ये मछली तो एकदम इंसानों जैसी है. वहीं एक और ने मजाक में लिखा, अब तो मछलियों ने भी हमसे ज्यादा सभ्यता सीख ली.

क्यों है खास यह वीडियो? (human-like fish drinking water)

मछलियों का व्यवहार आमतौर पर पानी में सांस लेने और तैरने तक ही सीमित रहता है, लेकिन इंसानों की तरह पानी पीना एक बेहद अनयूजुअल एक्टिविटी है. यही कारण है कि यह वीडियो लोगों के लिए इतना चौंकाने वाला साबित हो रहा है.

