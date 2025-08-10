सावन खत्म होते ही मछली को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सावन का महीना खत्म होते ही मछली खरीदने के लिए आए दो पक्षों में जमकर लात-घूंसे और थप्पड़ चले. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए. नेशनल हाइवे पर हाई वोल्‍टेज ड्रामा देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर तमाशबीन बन गए और देखते ही देखते नेशनल हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. नहीं मानने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

यह घटना शनिवार की है. गोरखपुर से नेपाल जाने वाले नेशनल हाईवे के नजदीक शाम के वक्त पीपीगंज बाजार में मछली की दुकान पर दो ग्राहक आए. कोल्हूआ का मुकेश कुमार चौहान और भगवानपुर का रितिक चौहान. दोनों ग्राहकों ने दुकान पर 5-5 किलो रोहू मछली का ऑर्डर दिया. हालांक‍ि दुकानदार के पास केवल चार किलो मछली बची थी. फिर क्‍या था दोनों का मूड खराब हो गया. पहले दोनों ने दुकानदार से बहस की कि आर्डर हमने पहले दिया है और हमको पहले चाहिए, जितना बचा है सब दे दो.

जमकर गाली-गलौच और फिर हुई हाथापाई

फिर दुकानदार के सामने दोनों ग्राहक के बीच ही कहासुनी शुरू हो गई. दुकानदार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह दोनों लोग आधा आधा ले लें या फिर किसी दूसरी दुकान से ले लें, लेकिन दोनों में से किसी ने भी दुकानदार की बात नहीं मानी. दोनों ग्राहक आपस में बहस के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए. फिर दोनों ने फोन करके अपने लोगों को मौके पर बुला लिया.

देखते ही देखते दोनों ओर से कई लड़के आ गए और फिर शुरू हुआ दौर गाली गलौज का और दोनों पक्ष हाथापाई पर उतारू हो गए. इस पर भी बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाना शुरू कर दिया. एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए.

हाईवे पर लगा जाम, राहगीरों ने देखा तमाशा

इस मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया और राहगीर भी रुक-रुककर तमाशा देखने लगे. यह पूरा हाई वोल्‍टेज ड्रामा पीपीगंज बाजार के सामने नेशनल हाईवे पर चल रहा था. हाईवे पर लंबी कतारें लग गई और जाम लग गया. मौके पर लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

यह मामला करीब आधे घंटे चला. मौके पर मौजूद किसी ने पीपीगंज पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग नहीं माने और आक्रामक होने लगे तो पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई.

पुलिस ने दो लोगों का किया शांति भंग का चालान

पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभुदयाल सिंह ने बताया कि मछली खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मारपीट कर रहे कुछ युवक फरार हो गए और जिन दो व्यक्तियों की वजह से विवाद हुआ था, उन दोनों मुकेश कुमार चौहान और रितिक चौहान को हिरासत में लेकर दोनों का शांति भंग में चालान कर दिया.