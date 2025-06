समुद्र में मछली पकड़ने गए थे मछुआरे, जाल में फंसी 'प्रलय की मछली', देखते ही मुंह से निकला- हे राम

Doomsday Fish Found In Tamil Nadu: तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसकी बढ़चढ़ कर चर्चा हो रही है. दरअसल, यहां मछुआरों के एक समूह ने समुद्र से एक ऐसी रहस्यमयी और दुर्लभ मछली को पकड़ा है, जिसे 'डूम्सडे फिश' यानी 'प्रलय की मछली' कहा जाता है. इस मछली का असली नाम ओअरफिश (Oarfish) है और यह आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है.

यहां देखें वीडियो

भूकंप की भविष्यवाणी करने वाली मछली (Oarfish Tamil Nadu viral video)

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सात मछुआरे इस विशाल मछली को पकड़े हुए हैं. मछली की लंबाई करीब 15 फीट तक बताई जा रही है और इसका शरीर चांदी जैसा चमकदार है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ओअरफिश को देखकर अक्सर अपशगुन से जोड़ा जाता है. जापान और कुछ अन्य देशों में मान्यता है कि इस मछली का दिखाई देना भूकंप या समुद्री तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी हो सकता है. यही वजह है कि इस मछली को 'डूम्सडे फिश' कहा जाता है.

@sanatan_kannada Oarfish are rarely eaten due to their gelatinous texture, often described as unappealing and flabby. Some sources, like a Japanese case, suggest they can be tasty if cooked properly, such as in mild soup or fried with butter, with the heart being particularly…