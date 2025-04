लाइव शो के दौरान भूकंप से हिलने लगा पूरा स्टूडियो, फिर भी ब्रेकिंग पढ़ती रही एंकर, देखें भयानक मंजर का Video

तुर्की (Turkey) में बीते बुधवार 6.02 की तीव्रता का तेज भूकंप (Earthquake) आया. इस दौरान तुर्की के एक टीवी ब्रॉडकास्ट का ऐसा लाइव नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसे देखने के बाद किसी का भी पसीना छूट सकता है. न्यूजरूम में कैमरे के सामने बैठीं महिला एंकर मेल्टम बॉग्बीयॉग्लू लाइव शो कर रही थी कि तभी तेज भूकंप के झटके महसूस किये गए. वीडियो में आप देख सकते हैं कि भूकंप आने पर महिला न्यूज एंकर के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है. यह शॉकिंग नजारा सीएनएन तुर्की न्यूजरूम से आया है. गौरतलब है कि भूकंप के कारण पश्चिमी तुर्की में इमारतें हिल गईं और कार अलार्म बजने लगे. इस भूकंप को रियल-टाइम में रिकॉर्ड किया गया. तुर्की में आए भूकंप ने स्थानीय निवासियों को भी हिला कर रख दिया है.



लाइव शो में भूकंप कैमरे में कैद (Turkey Earthquake Caught Live)



इस शॉकिंग वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला न्यूज एंकर लाइव खबर पढ़ ही रही थी कि तभी भूकंप आ गया. भूकंप के झटके से पूरा न्यूज रूम डगमगाने लगा और महिला ने एंकर डरते-डरते खुद को बड़ी हिम्मत से संभाला और अंत तक न्यूज टेबल को पकड़े रखा. एंकर के चेहरे पर इस मंजर का डर साफ-साफ देखा जा सकता है. कुछ ही पलों में सब शांत हो गया, लेकिन महिला एंकर ने इस भयानक मंजर के बीच लाइव सेग्मेंट में न्यूज पढ़ना नहीं छोड़ा. इस वीडियो में महिला एंकर को कहते देखा जा रहा है, 'अभी-अभी बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इस्तांबुल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं. यह पूरा नजारा लाइव शो के कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं.

देखें Video:

????Earthquake live on air: Turkish news anchor reports tremors during broadcast



A visibly shaken presenter, trying to remain calm, says: "A very strong earthquake is happening right now. A very strong earthquake is being felt in Istanbul."



???????? pic.twitter.com/POtABihAtq