ये कैसी घिनौनी TRICK है...होटल की कॉफी मशीन से अंडरगार्मेंट्स धोने का वीडियो वायरल

होटल का कमरा, सलीके से रखा कॉफी मेकर और सुबह की चाय कॉफी की ख्वाहिश, लेकिन जरा सोचिए अगर उसी मशीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए हो जाए तो? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरत और नाराजगी दोनों में डाल दिया है.

होटल के कमरे का खुला राज, कॉफी मशीन में धोया अंडरगार्मेंट्स...वीडियो देख लोगों को आने लगी उल्टी

Hotel Coffee Machine Viral Video: होटल के कमरे में रखी कॉफी मशीन आमतौर पर सुबह की ताजगी का जरिया होती है. मगर जरा तसव्वुर कीजिए, वही मशीन अगर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए तो? सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों को हैरत, घिन और गुस्से के अजीब संगम में डाल दिया है. एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने ऐसी ट्रिक बताई कि सुनकर कई लोग दंग रह गए. सवाल सिर्फ हैक का नहीं, बल्कि तहजीब और साफ सफाई का भी है. आखिर क्या है यह पूरा माजरा, जिसने इंटरनेट पर बहस की आग भड़का दी?

क्या है पूरा मामला (What Is the Viral Controversy)

सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का वीडियो घूम रहा है. वीडियो में वह होटल के कमरे में रखी कॉफी मशीन से अंडरगारमेंट्स धोने का तरीका बताती नजर आती हैं. यह क्लिप पहले YouTube पर शेयर हुई और फिर X पर खूब फैल गई. जिसके बाद इंटरनेट पर Travel influencer viral video, hotel coffee machine hack, underwear washing hack जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे. वीडियो में इन्फ्लुएंसर कहती हैं कि ट्रैवल के दौरान अगर साफ अंडरवियर कम पड़ जाएं तो कॉफी मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे बताया गया यह ट्रिक (How the Hack Was Explained)

वीडियो में वह समझाती हैं कि अंडरगारमेंट्स को कॉफी पाउडर वाले हिस्से में रखें और मशीन चालू कर दें. मशीन से निकलने वाला गर्म पानी कपड़े को साफ कर देगा. बाद में हेयर ड्रायर से सुखाया जा सकता है. उनका दावा है कि यह टिप उन्हें एक फ्लाइट अटेंडेंट दोस्त से मिली, लेकिन यहीं से बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसे अस्वच्छ और गैर जिम्मेदाराना बताया. लोगों का कहना है कि, होटल कॉफी मेकर खाने-पीने के लिए होते हैं और इन्हें हर मेहमान के बाद गहराई से साफ नहीं किया जाता.

लोगों की तीखी प्रतिक्रिया (Mixed Reactions on Social Media)

सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ ने इसे ट्रैवल हैक बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे घिनौना और स्वार्थी कदम कहा. कई कमेंट्स में लिखा गया कि, अंडरवियर सिंक में धोना ज्यादा सुरक्षित है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब Hotel hygiene concern, coffee maker cleanliness, travel hacks controversy जैसे सर्च टर्म तेजी से खोजे जा रहे हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह होटल हाइजीन और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चिंता को सामने लाती है. वायरल वीडियो कभी-कभी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बहस का मुद्दा भी बन जाते हैं. यह मामला भी यही दिखाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर ट्रिक अपनाने लायक नहीं होती. सफर में सहूलियत जरूरी है, लेकिन दूसरों का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

