एलन मस्क से लाख गुना अमीर! कैफे की एक गलती ने इस लड़की को बना दिया अरबों खरबों की मालकिन

Sophie Downing coffee story: कभी-कभी जिंदगी ऐसा दिलचस्प मोड़ लेती है कि इंसान खुद भी यकीन नहीं कर पाता. एक आम सी सुबह, एक मामूली सी कॉफी और एक छोटा सा वाउचर, लेकिन जब बिल हाथ में आया तो मंजर ही बदल गया. रकम इतनी कि सुनकर अच्छे-अच्छे कारोबारी भी हैरत में पड़ जाएं. इंग्लैंड की एक 29 साल की लड़की के साथ ऐसा ही वाकया हुआ, जिसने उन्हें कागजों पर दुनिया की सबसे अमीर औरत बना दिया. दिलचस्प बात ये है कि ये दौलत है तो बेहिसाब, मगर खर्च करने की इजाजत सिर्फ दो चीजों तक महदूद है. आखिर क्या है ये पूरा किस्सा, आइए तफसील से जानते हैं.

कैफे की गलती या किस्मत का करिश्मा (200 Degrees Coffee case)

इंग्लैंड के नॉटिंघम की 29 साल की सोफी डाउनिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हुआ यूं कि उन्हें क्रिसमस पर 200 डिग्री कैफे का 10 पाउंड का वाउचर मिला था. हाल ही में जब उन्होंने उस वाउचर से माचा लाटे खरीदी, तो बिल में बचा हुआ बैलेंस देखकर उनके होश उड़ गए. रसीद पर दिखा कि उनके वाउचर में 63 क्वाड्रिलियन पाउंड का बैलेंस है. यानी 63 के आगे 15 शून्य. थ्योरी के हिसाब से यह रकम दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी लाख गुना ज्यादा है.

आखिर हुआ क्या था (Sophie Downing gift card)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी कहानी एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हुई. माना जा रहा है कि कैफे में वाउचर का अमाउंट स्कैन होने की बजाय उसका बारकोड नंबर सिस्टम में दिख गया. इसी वजह से इतना बड़ा आंकड़ा स्क्रीन पर आ गया. सोफी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो चाहें तो पूरी दुकान खरीद सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से मसला खड़ा हो सकता है. काउंटर पर मौजूद स्टाफ भी यह आंकड़ा देखकर हैरान रह गया.

29 साल की सोफी की किस्मत का करिश्मा (Sophie Downing worlds richest pound)

यह खबर सिर्फ मजेदार किस्सा नहीं है, बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम और टेक्निकल एरर की एक मिसाल भी है. छोटी सी तकनीकी गलती कैसे बड़ी चर्चा बन जाती है, यह इसका जीता जागता उदाहरण है. कभी-कभी किस्मत और टेक्नोलॉजी मिलकर ऐसा तमाशा खड़ा कर देते हैं, जो हंसी भी दिलाए और हैरानी भी. सोफी डाउनिंग की यह कहानी यही बताती है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी गलती भी सुर्खियां बन सकती है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.