20 रुपये के पानी के लिए पैंट्री वाले ने कर दी पैसेंजर की पिटाई, छीन लिया फोन, ट्रेन से उतरने पर शख्स ने दिखाई चोट

इन दिनों ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें पैसेंजर की शिकायत पर पैंट्री वालों ने उनके साथ मारपीट की हो. अब वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है. जिसमें एक शख्स 20 रुपये वाली पानी की बोतल को लेकर शिकायत करता है. लेकिन, उसके साथ आगे जो हुआ, उससे वह सहम जाता है. वीडियो पैसेंजर ने खुद रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो दिखाता है कि उसे पैंट्री स्टाफ वालों ने पीटा है.

यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इंडियन रेलवे भी सक्रिय हो जाती है और तुरंत इस घटना पर एक्शन की बात करती है. लेकिन, ट्रेन के अंदर होने वाली ऐसी घटनाओं की बीते कुछ दिनों में जैसे बाढ़ सी आ गई है. हाल ही में एक पैसेंजर ने जब ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर शिकायत की, तो उसे लेकर पैंट्री वाले उस पर हावी हो गए. यह मामला नई दिल्ली से ग्वालियर के बीच चलने वाली ट्रेन ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस (12616) का है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि यात्री शिकायत कर रहा होता है कि उसने जो 20-20 रुपये का दो बोतल पानी खरीदा है, वो IRCTC पर अप्रूव है ही नहीं. इसके बाद यात्री वहां मौजूद शख्स पर इसकी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करता है. फिर वीडियो में अटैच किए गए अगले क्लिप में शख्स ट्रेन के दरवाजे वाले एरिया में मौजूद होता है, जहां वह आरोप लगाता है कि बाकी लोगों ने उस पर हाथ उठाया है.

शख्स वीडियो में आगे बताता है कि जब पानी को लेकर शिकायत किया तो, पैंट्री वाले सब उस पर चढ़ गए, वह ट्रेन में मौजूद अन्य पैसेंजर्स से पूछता है कि पानी पर इन्होंने 20 रुपये ओवरचार्ज किया है, तो मैंने शिकायत की, बताइए क्या ये गलत है? वीडियो में शख्स आगे कहता है कि उन लोगों ने मेरा फोन छीन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया. वह यह भी कहता है कि मोबाइल लेने के लिए उसे पैंट्री में बुलाया जा रहा है.

आगे वह यह भी कहता है कि इस सब में पुलिसवाले भी पैसे ले रहे हैं. वीडियो के अंत में पैसेंजर ट्रेन से उतरने के बाद बताता है कि पैंट्री वालों ने उसका मोबाइल छीना, उससे मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए. शख्स अपने हाथों पर नाखूनों के वो निशान भी दिखाता है और कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है. इसी के साथ लगभग 1 मिनट 57 सेकंड की यह फुटेज खत्म हो जाती है.

इस वीडियो को एक्स पर @SarfarazZain01 नाम के यूजर ने शेयर किया है. मैंने पेंट्री में अधिक पैसे वसूलने की शिकायत की तो दो टीटीई और दो रेलवे पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया. ट्रेन नंबर 12616, PNR: 2137748825. इस वीडियो को अबतक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 14 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

