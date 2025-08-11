रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट, TTE या यात्री की बदसलूकी पर ऐसे करें शिकायत

TTE bad behavior complaint: भारत में रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं. यह न सिर्फ देश की धड़कन है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा का सहारा भी है, लेकिन हैरानी की बात है कि ज्यादातर यात्री अपने कानूनी अधिकारों (Rail Madad app help) से अनजान रहते हैं. नतीजा- सफर के दौरान बदसलूकी, खराब सुविधाएं या असुरक्षित माहौल झेलना पड़ता है.

TTE की सीमा और आपकी सुरक्षा (TTE misconduct complaint)

रेलवे के नियम साफ कहते हैं, अगर आपके पास स्लीपर या एसी कोच का वैध रिज़र्वेशन टिकट है, तो TTE आपको सीट से नहीं हटा सकता. इसके अलावा, TTE द्वारा किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

शिकायत कैसे करें? (Rail Madad app ka use)

हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें.

या Rail Madad App के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

दोषी TTE के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निलंबन या जेल तक हो सकती है.

खराब सुविधाओं पर भी है आपका हक (railway passenger rights)

सफर के दौरान अगर आपको ये समस्याएं दिखें, तो आप शिकायत कर सकते हैं. रेलवे का कहना है कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक और सुरक्षित हो.

टूटी हुई सीट.

गंदे कंबल या तकिए.

गंदगी से भरा कोच.

खराब एसी या चार्जिंग प्वॉइंट.

घटिया क्वालिटी का खाना.

नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर भी नकेल (139 railway helpline)

सिर्फ रेलवे स्टाफ ही नहीं, बल्कि सफर के दौरान अन्य यात्री भी आपके आराम और सुरक्षा के जिम्मेदार हैं. अगर कोई यात्री शराब पी रहा है, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजा रहा है, तो उसकी शिकायत भी 139 या Rail Madad App पर की जा सकती है.

आपका सफर-आपका हक (train travel safety)

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को न सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए. सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक सफर हर यात्री का अधिकार है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है.

