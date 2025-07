लंच से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा? बेंगलुरु में 3 किमी जाने के लिए 40 मिनट ट्रैफिक में फंसा रहा शख्स, लोग बोले- ये तो नॉर्मल है

मेट्रो सिटी बेंगलुरु (Bengaluru) सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में है. बेंगलुरु पीजी और फ्लैट के ज्यादा किराया और हैवी ट्रैफिक की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है. अब सोशल मीडिया पर बेंगलुरु का ट्रैफिक एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल, एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सबका ध्यान बेंगलुरु ट्रैफिक की ओर किया है. शुभम चौधरी नाम के इस एक्स यूजर ने बताया है कि कैसे उसे 3 किमी का रास्ता पार करने के लिए 40 मिनट का समय लग गया. इंटरनेट पर इस शख्स का पोस्ट वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.



बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसा शख्स ( Bengaluru man stuck in traffic )



अपने एक्स पोस्ट में शुभम ने लिखा है, 'जगन्नाथ मंदिर से सरजापुर सिग्नल पर पहुंचने में 40 मिनट का समय लग गया, जबकि यह रास्ता महज 3 किमी का है, सच में यहां बहुत आफत है, जिंदगी का कीमती समय सड़क पर बर्बाद हो रहा है'. इस पोस्ट के कैप्शन में शख्स ने लिखा है, क्या मैं लंच से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा?. शुभम ने यह पोस्ट बीती 30 जून को शेयर किया था, जिस पर तकरीबन 20 हजार के व्यूज आए हैं. शुभम का यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कईयों ने खुद के ट्रैफिक में फंसने के अनुभव साझा किए हैं.



40 minutes just to reach Sarjapur signal from Sri Jagannath Temple (Agara). Barely 3 km.

And looking at the road ahead, the real battle's just begun.

Will I reach office before lunch? Doubt it.#orrtraffic #PeakBengaluru@ChristinMP_ @blrcitytraffic @bellandurutrfps @0RRCA pic.twitter.com/ghqUgrJt4L