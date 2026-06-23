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रील बनाने के चक्कर में लाखों रुपये का कर दिया नुकसान, बेकाबू होकर गहरे गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक ट्रैक्टर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर खेत में बिना ड्राइवर के चल रहा है. चलते-चलते एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाता है. ट्रैक्टर के वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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रील बनाने के चक्कर में लाखों रुपये का कर दिया नुकसान, बेकाबू होकर गहरे गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर, वीडियो वायरल
खेत में बेकाबू होकर गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के दौर में आज हर कोई वायरल होना चाहता है. अपनी रील पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं. कई बार इसी चक्कर में लोग अपनी और दूसरों की जान को भी जोखिम डाल देते है. ऐसे ही एक हैरान करने वाले मामले का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक युवक को ट्रैक्टर के साथ स्टंट करना महंगा पड़ गया. 

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि रील बनाने के चक्कर में एक शख्स अपने ट्रैक्टर को चालू हालत में गियर में डालकर खूद नीचे उतर जाता है. जिसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते ट्रैक्टर खेतों को पार करते हुए पास के एक गहरे गड्ढे में पलट गया. जिसके कारण ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए. हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

पोस्ट पर अब तक 30 हजार से ज्यादा आ चुके हैं व्यूज

इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @RashpinderBrar3 नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है. पोस्ट करते हुए उसने कैप्शन में लिखा,"Fed up with his owner's reel-making craze, the tractor commits suicide." वीडियो अपलोड होने के बाद से काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर अब तक 30 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

लोगों ने वीडियो पर जमकर किए कमेंट

एक्स पर लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि रील बनाना कभी-कभी नुकसान दे देता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि बेचारा ट्रैक्टर. अब उसको श्रद्धांजलि दे सकते है. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि लेने के देने पड़ गए. रील के चक्कर में अच्छा हुआ है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या करता बेचारा ट्रैक्टर मालिक तो रील बनाने में व्यस्त था."

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