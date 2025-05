ज्वालामुखी पर चढ़ाई करते हुए टूरिस्ट्स का Video वायरल, उबलते हुए लावा के पास ली सेल्फी, लोगों ने दिखाया गुस्सा

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं और कुछ तो ऐसे हैं, जो रोंगेट खड़े कर देते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें तीन टूरिस्ट्स अपनी जान को खतरे में डालकर ज्वालामुखी पर चढ़ाई करते हुए दिखा दे रहे हैं.



बता दें, ये वीडियो मेक्सिको का है, जिसमें तीन टूरिस्ट्स अपनी जान जोखिम में डालकर सक्रिय पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी Popocatepetl Volcano) के करीब खतरनाक तरीके से चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं टूरिस्ट्स ज्वालामुखी के इतने करीब पहुंच गए हैं कि वहां आगे की भयानक लपटें दिखाई दे रही है.



वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टूरिस्ट्स ज्वालामुखी के गड्ढे के किनारे चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लावे का खतरनाक बुलबुला दिखाई दे रहा है. ये इतनी खतरनाक जगह है कि अगर कोई व्यक्ति जरा भी फिसल जाए तो वह ज्वालामुखी के गड्ढे में गिर सकता है, जिसके बाद उसका नामोनिशान तक नहीं मिलेगा.



बता दें, ये तीनों टूरिस्ट्स ने नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ सिविल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किए गए स्टेप 2 के येलो अलर्ट के तहत सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सेल्फी लेने भी रुके थे. जो शर्म की बात है.

